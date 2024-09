HombresBBVA, el movimiento futbolero que inunda las redes sociales en España

Las redes sociales llevan unos días en España inundadas de vídeos e imágenes de futbolistas emblemáticos y míticos que han pasado los mejores años de sus carreras en la LaLiga. Bajo el hashtag #HombresBBVA, los internautas y usuarios de las redes sociales pueden añadir a todos aquellos jugadores que marcaron una época o, simplemente, que a ellos les gustaban. Un movimiento algo nostálgico que ha nacido en respuesta a otro paralelo ideado en Inglaterra y llamado #Barclaysmen (Hombres Barclays), en relación a las temporadas en las que el banco británico daba nombre a la Premier League.

Es por ello que, desde hace unos días, podemos ver la red social ‘X’ repleta de recuerdos con nombres que hicieron las delicias de los aficionados al fútbol en España. Todo un manjar para los que disfrutaron de aquella época y para los que echan de menos el fútbol de antaño. Futbolistas como Diego Milito, Kanouté, Lafita, Osvaldo, Arango, Ballesteros, Riky o Nolito vuelven a entrar en escena y a gozar de protagonismo ya que muchos usuarios suben vídeos con sus mejores jugadas acompañadas siempre de una canción.

Yeste, Aimar, Duda o Simao también son nombres destacados que los aficionados al fútbol quieren recordar ya que fueron importantes para sus equipos durante varias temporadas, convirtiéndose en emblemas y leyendas del Athletic Club de Bilbao, el Valencia, el Málaga o el Atlético de Madrid. Sin duda, un gran ejercicio de nostalgia que demuestran que las redes sociales pueden ofrecer un buen uso en detrimento de aquellos que se dedican a sembrar odio en ellas.

Además, en el movimiento #HombresBBVA no solo tienen cabida aquellos jugadores que fueron grandes estrellas tanto de la Liga como del fútbol europeo y mundial sino que también tienen su hueco otros futbolistas muy importantes que no tuvieron tanta incidencia mediática durante su etapa en activo. Chory Castro, Rubén Castro o Gonzalo Colsa dan nombre a esa clase media tan necesaria para equipos que no luchan por títulos ni por grandes objetivos en lo más alto de la clasificación.

¿Por qué #HombresBBVA?

El nombre del movimiento tiene que ver con la etapa en la que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria fue el patrocinador nominal de LaLiga, es decir, entre los años 2008 y 2016 y responde a la forma en la que se inició en Inglaterra cuando la entidad bancaria Barclays daba nombre a la Premier League entre 2004 y 2016.

La incidencia y el éxito del movimiento en Inglaterra ha provocado, no solo que se haya adaptado a la liga española, sino que los propios clubes de la Premier League o de la Premiership hayan colgado en las redes sociales sus propias versiones de #BarclaysMen recordando a sus jugadores fetiche de aquellos años.

De momento, en España los clubes no se han animado a participar pero puede que no tarden en sumarse si el hashtag #HombresBBVA sigue siendo trending topic y los recuerdos, la calidad, la magia y la música continúan al alza gracias a la nostalgia de los usuarios y aficionados al deporte rey.