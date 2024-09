Los puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados en España siguen creciendo, pero todavía presenta un alto índice de los que no funcionan, según los datos extraídos del último Barómetro de la Electromovilidad publicado por ANFAC, correspondiente al segundo trimestre de 2024.

En concreto, los puntos no operativos experimentan un aumento del 5,8 %, pasando de 8.645 a 9.145. Desde ANFAC apuntan que si los más de 9.000 centros de recarga llegaran a funcionar, «elevarían la red de carga de acceso público a 44.843, cumpliendo casi el objetivo de 2023».

El barómetro apunta a que «España continúa el camino hacia la electrificación», anotando que los de «acceso público han aumentado un 10 % con respecto al trimestre anterior hasta los 35.698 puntos, lo que supone 3.276 puntos más».

Acelerar la electrificación

Así mismo, el documento apunta a que se «registra un aumento de cuatro décimas en el indicador global de electromovilidad», el termómetro que valora la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público.

Este indicador ha alcanzado los 15,1 puntos que, «aunque el índice ha experimentado un aumento con respecto al informe anterior, la media europea casi duplica a la española: 29,1 frente a 15,1″, reseña ANFAC.

Destaca ANFAC que en la reciente reunión celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo presidente de ANFAC, Josep María Recasens, la asociación trasladó al Ejecutivo su prioridad en acelerar el proceso de electrificación y la descarbonización en nuestro país, así como la voluntad del sector de seguir fomentando la colaboración público- privada en el despliegue de la movilidad eléctrica.

Desde la asociación recuerdan que» las ventas de turismos electrificados necesitan reactivarse si España quiere cumplir sus objetivos de reducción de emisiones».

Cuota de mercado

La cuota de mercado de este tipo de turismos se situó en agosto de 2024 en 10,9% con un descenso del 18,6% en sus ventas. En este sentido, el director general de ANFAC, José López-Tafall, ha recordado que «esperamos que se anime el mercado en el último cuatrimestre con la renovación de los fondos del Plan MOVES III y la continuidad de la deducción fiscal del 15 % en el IRPF de 3.000 euros por la compra de un coche eléctrico hasta final de año. Estamos en el mejor momento para comprar un vehículo de este tipo en lo que ayudas se refiere».

López-Tafall, por otra parte, también ha insistido en que «es necesario dar un mensaje al ciudadano de estabilidad en las ayudas. Hoy ni siquiera sabemos si en 2025 va a haber un plan MOVES».

Datos por comunidades

En relación con el indicador global de electromovilidad, se puede observar que seis comunidades autónomas crecen por encima de la media de 15,1. En concreto las regiones son Madrid, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Castilla y León, dos más que el trimestre anterior.

En cuanto al crecimiento intertrimestral, las regiones que experimentan un aumento más acusado son Navarra, (1,6 puntos), Castilla-La Mancha (1 punto) y Extremadura, Castilla y León y Canarias, con 0,8 puntos.

9.100 puntos no operativos

ANFAC destaca que «la infraestructura de recarga de vehículos es otro de los puntos a trabajar», explicando que en el segundo trimestre del año, «el indicador de infraestructura de recarga obtiene una valoración de 8,7 puntos sobre 100».

Así mismo, valora como «muy positiva que la variación sobre los tres meses anteriores sea significativa (más de 1 punto), pero en paralelo es importante reducir el alto número de puntos de recarga instalados fuera de servicio, que ha aumentado un 5,8%, pasando de 8.645 a 9.145 puntos inactivos».

Las causas de que haya más de 9.100 puntos de recarga no operativos en España apuntan a que «no están en buen estado, no funcionan de forma correcta o que directamente no se han conectado a la red de distribución eléctrica. Estos suponen un 20,4 % sobre los 44.843 puntos instalados en el país».

Cuartos por la cola

El Barómetro de ANFAC muestra que España no varía su posición en el ranking europeo con respecto a la edición anterior en recarga, con una puntuación de 8,7. Solo por detrás de nuestro país encontramos a Italia (8,6), República Checa (6,1) y Hungría (4,1). Por su parte, la media europea crece dos puntos durante estos tres meses, situándose en 18 puntos.

En el ámbito nacional, destacan los crecimientos en Asturias (+2,2), Navarra (+2) y Castilla-La Mancha (+1,2). Asimismo, la evolución que se aprecia en los distintos puntos de la geografía española es asimétrica, lo que incrementa las diferencias entre comunidades autónomas.

Cargadores ultrarrápidos insuficientes

Los datos del barómetro de la electromovilidad también concluyen que el número de puntos de recarga ultrarrápidos «sigue siendo escaso» en España, ya que en este segundo tramo del 2024, la infraestructura de recarga de acceso público ha aumentado hasta llegar a los 35.698 puntos de recarga operativos.

Esto significa que hay 3.276 más que en los datos correspondientes al informe del primer trimestre, lo que se traduce en un crecimiento mayor al registrado de enero a marzo de 2024.

La red de carga ultrarrápida superior o igual a 150 kW aumenta en 309 nuevos puntos de recarga. En la actualidad, España dispone de 2.412 puntos que cuentan con esta potencia, lo que representa el 6,7% del total de la red.

Tiempo medio de recarga

ANFAC señala que «se hace necesario el avance de este tipo de cargadores para poder acercar los tiempos de recarga a los de repostaje de un vehículo convencional, así como para facilitar el desarrollo de la actividad de vehículos de mercancías y de pasajeros».

Asimismo, el 29 % de la infraestructura de recarga de acceso público en nuestro país cuenta con una potencia superior a 22 kW. Según los objetivos estimados por ANFAC, el 51 % de los puntos de recarga debería contar con potencias superiores a los 22 kW en 2024.

Por tanto, en el 71 % de los puntos de recarga con los que cuenta en España el tiempo de espera para la recarga está estimado en unas 3 horas. En este segundo trimestre se han instalado 1.045 puntos de recarga con potencia de 22 kW o inferior.

Mejorar el mapa de infraestructuras

ANFAC apuesta por el establecimiento de una serie de herramientas de colaboración público-privada que «faciliten un despliegue de la red de puntos de carga en capilaridad, cantidad y calidad, como la creación de un Centro Estatal gestionado por el Ministerio de Transportes que esté al cargo de supervisar, coordinar y garantizar el desarrollo de esta red nacional».

Además, reclama que es fundamental mejorar el actual mapa de infraestructura de carga, puesto en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica, con información exacta y en tiempo real de ubicación, disponibilidad, funcionamiento y precios de la energía en los cargadores disponibles en el territorio nacional.

Falta señalización

«Estamos avanzando, pero hemos de dar más confianza al usuario. Hay un número elevado de puntos de recarga públicos en nuestras carreteras, pero por desgracia nadie los ve porque no están señalizados: esto es ineficiente», destaca José López-Tafall, director general de ANFAC.

Para resolver estas deficiencias se señala desde la patronal que «en nuestra reciente reunión le hemos solicitado al Gobierno la puesta en marcha de un plan de choque para señalizar antes de enero de 2025 la red de recarga ya existente en las carreteras del Estado, y dar así confianza al usuario. En España ha habido experiencias de cambio urgente de señales por motivos varios, como la eficiencia energética; acelerar la electrificación merecería ahora un esfuerzo similar».