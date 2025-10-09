¿Merece la pena cambiar el motor de un coche en España? Cuánto cuesta y cómo hacerlo

Una de las mayores averías que puede sufrir nuestro vehículo es que se le rompa el motor en un momento determinado. En una gran mayoría de casos, esta desagradable situación originaría diferentes preguntas. ¿Se puede cambiar el motor?; ¿Merece la pena hacerlo?; ¿Cuánto costaría el total de la operación?; ¿Cómo podría cambiarlo?. Por ello, a continuación os detallaremos todo lo relacionado a este asunto y explicaremos si se puede -o no- cambiar un motor de coche en España.

¿Trámites sin pisar la oficina? ¡Claro que sí 😎! Cambia la titularidad de tu vehículo, pide un duplicado del carnet y más desde nuestra sede electrónica. Sin esperas, donde quieras. Entra en nuestra web y ¡resuélvelo en minutos! DGT es Digital 😉 pic.twitter.com/disB9lY3tc — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 8, 2025

Se puede cambiar el motor del un coche en España

Contestemos a la gran pregunta del millón. Sí, se puede cambiar el motor de un coche en nuestro país, pero requiere una serie de requisitos para poder hacerlo y cumplir con la Ley para evitar posibles sanciones e inconvenientes. Lo más importante es que debemos de elegir un motor que sea compatible con nuestro automóvil y que cuente con la homologación adecuada. Es importante tener en cuenta que toda modificación debe ser comunicada a la Inspección Técnica de Vehículos, que verificará si dicho cambio está realizado correctamente y cumple con las normas vigentes. En una gran mayoría de casos, te pedirán el certificado del taller y los datos, en caso de ser aprobados, deberán estar inscritos en la ficha técnica del vehículo y en el permiso de circulación, de lo contrario, y tal y como indicamos líneas atrás, podrían originar sanciones por parte de las autoridades.

🚨 ¿Para qué quiero la #V16Conectada si tengo un sistema de aviso a emergencias? La función de la #V16Conectada es avisar de tu situación a otros 🚗 a través de #DGT3.0, no es un sistema eCall. ℹ️ 👉 https://t.co/TqWJuSn33P pic.twitter.com/GZXBOeMAKM — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 9, 2025