La lista completa de los coches más vendidos en España en noviembre de 2025: buenos, bonitos y prácticos

El mercado automovilístico sigue demostrando su dinamismo incluso en un contexto marcado por la transición hacia la electrificación, las fluctuaciones económicas y la creciente preferencia por los vehículos prácticos, eficientes y asequibles. Noviembre de 2025 cerró con 80.093 coches vendidos, lo que supone un descenso del 17,2% respecto al mes anterior, una caída que se repite en casi todos los segmentos y modelos. Las matriculaciones de vehículos eléctricos también se redujeron, con 7.871 unidades, un 12,8% menos que en octubre, mientras que los SUV continuaron dominando, aunque también con una caída de 51.571 unidades, es decir, un 18,2% menos.

Noviembre suele ser un mes de transición para el sector del automóvil, pero este año la caída en las matriculaciones ha sido más acentuada, y los expertos coinciden en que no es casualidad. Por un lado, el fin de las promociones de otoño ha enfriado el entusiasmo de quienes esperaban «la gran oferta» para dar el paso. También influye que cada vez más conductores se decantan por el mercado de ocasión, donde encuentran precios más asumibles.

Los coches más vendidos en noviembre

El ranking de coches más vendidos en noviembre de 2025 confirma un patrón claro: en España triunfan los coches prácticos, asequibles y eficientes, especialmente los que ofrecen etiqueta ECO o un precio competitivo.

El Dacia Sandero vuelve a demostrar por qué es el rey del mercado español, liderando nuevamente las ventas con 2.945 unidades. Aunque registra una caída del 15,5% respecto al mes anterior, su dominio no corre peligro. Con 35.101 unidades en lo que va de 2025, sigue siendo uno de los modelos más consistentes del año. El Renault Clio sorprende con una subida del 28%. La actualización de equipamiento y el buen desempeño del motor híbrido E-Tech lo han impulsado a los primeros puestos. El Peugeot 2008, con 1.845 unidades, cae un 17,9%, aunque conserva un lugar destacado en el top 3. Este SUV urbano sigue siendo clave para Peugeot. El SEAT Ibiza mantiene su presencia habitual en el ranking con 1.736 unidades vendidas y una caída mínima del 4,2%. Su estabilidad en ventas lo reafirma como un clásico del mercado español. El Toyota Yaris Cross continúa escalando posiciones y crece un 13,9%, consolidándose como uno de los SUV híbridos preferidos por los españoles. El Volkswagen T-Roc registra una ligera caída del 4,1%, pero se mantiene como uno de los SUV compactos más populares. El Hyundai Tucson sólo baja un 2,7%. Su excelente relación calidad-precio, su equipamiento abundante y sus versiones híbridas eficaces lo mantienen como una referencia dentro del segmento SUV. Aunque el Nissan Qashqai sufre una caída del 21,9%, continúa siendo uno de los modelos más vendidos en España. El MG ZS registra 1.295 unidades y desciende un 12%, aunque mantiene un ritmo de ventas excelente. Finalmente, el Toyota Yaris cierra el top 10 con 1.256 unidades y un crecimiento del 2,9%. Su eficiencia, fiabilidad y etiqueta ECO lo consolidan como una de las primeras opciones en el segmento de los utilitarios híbridos.

Vehículos eléctricos

En noviembre, el mercado de coches eléctricos tuvo un protagonista indiscutible: el Tesla Model 3. Con un espectacular incremento del +1587%, impulsado por una oleada de entregas masivas, el modelo estadounidense se colocó muy por delante del resto con 911 unidades. Tras él, BYD volvió a demostrar su fortaleza en el mercado español situando varios modelos entre los más vendidos, mientras Kia también destacó con el buen rendimiento del nuevo EV3. El ranking quedó así: Tesla Model 3 (911), BYD Dolphin Surf (601), Kia EV3 (387), BYD Atto 2 (368), Jeep Avenger (234), BYD Atto 3 (233), BYD Seal (231), Tesla Model Y (221), Renault 5 (189) y Skoda Elroq (182).

La contundente presencia de BYD confirma que la marca china se está consolidando con rapidez como uno de los grandes actores de la movilidad eléctrica en España gracias a su relación calidad-precio y su catálogo cada vez más diversificado.

José López-Tafall, director general de ANFAC indicó que «el mercado electrificado sigue creciendo en España. Hasta octubre, una de cada cinco ventas de turismos ha sido de un electrificado. Una muy buena noticia que demuestra que hay un evidente interés del ciudadano por la electrificación.

En 2025, la electrificación ha dado un salto en España motivado por el notable esfuerzo comercial de las marcas y la disposición de ayudas a la compra. Cerrar el año por encima de las 200.000 ventas de turismos híbridos enchufables y eléctricos puros es ya posible. Sin embargo, aunque estas cifras son positivas, aún nos sitúan por debajo de la media europea: el 19 % de penetración en turismos frente al 25 % en Europa, y apenas un 8 % en vehículos comerciales frente al 10 % europeo. Además, el ritmo actual sigue siendo insuficiente para cumplir los objetivos de reducción de emisiones tanto en turismos como en comerciales. No es momento de conformarse, sino de acelerar. La evolución del mercado evidencia la necesidad urgente de ampliar los fondos del programa MOVES hasta final de año para evitar una paralización de las ventas. Una situación que podría agravarse en enero de 2026, cuando finalice, además, la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos electrificados».