Europa pierde el 30% de su oferta de coches de gasolina y acelera su desaparición

La industria del automóvil reduce su oferta de coches con motores de gasolina y diésel hasta un 30% en Europa, mientras que multiplica por cuatro el número de modelos eléctricos con batería disponibles en los últimos cinco años. Esto se debe a que los fabricantes automovilísticos se han visto obligados a reducir los lanzamientos de nuevos vehículos con propulsores de combustión para acometer las medidas de reducción de emisiones de CO2 impuestas por Bruselas.

Así lo refleja un estudio del Instituto Fraunhofer de Investigación en Sistemas e Innovación (ISI), al que ha tenido acceso este diario, que refleja que el número de modelos eléctricos de batería disponibles aumentó de 38 en 2020 a 159 en 2025, lo que se traduce en un 318% más en comparación con las cifras registradas hace cinco años. Esto es, en el mercado hay cuatro veces más coches 100% eléctricos.

Oferta de coches de combustión en Europa

Todo lo contrario que los modelos de combustión. Este tipo de motorizaciones registraron un importante descenso al pasar de una gama de 275 coches a 194 durante el mismo período. Un 30% menos en comparación con los modelos que los fabricantes automovilísticos comercializaban en 2020.

«El número de modelos eléctricos se ha cuadruplicado en tan solo cinco años. En los segmentos medio y medio-alto, es decir, los coches medianos y grandes, los consumidores ahora tienen prácticamente la misma cantidad de opciones eléctricas que de vehículos con motor de combustión», ha explicado Kyle Morrison, investigador del ICCT y coautor del estudio.

Los resultados señalan que la certeza regulatoria, como los límites de emisiones de CO2 estables a largo plazo para la flota de vehículos, es un factor clave para consolidar aún más el mercado europeo de vehículos propulsados por eléctricos, avanzar hacia la paridad de costes con los vehículos con motor de combustión e impulsar la inversión en la electrificación total de todos los segmentos de vehículos, así como en la fabricación de baterías.

Caída del precio de las baterías

Según el citado estudio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los precios mundiales de las baterías registraron una reducción de entre un 21% y un 24% en términos nominales entre 2020 y 2025, pasando de entre unos 165 euros y 185 euros por kilovatio hora a unos 130 euros y 140 euros. Ajustado a la inflación, esto equivale a una reducción de precio de entre un 35% y un 37%.

Hasta el momento, la bajada de los precios de las baterías ha tenido un impacto limitado en los precios de los vehículos. Sin embargo, la autonomía eléctrica media aumentó aproximadamente un tercio durante el periodo de estudio, lo que sugiere que los ahorros se invirtieron en mejoras de los vehículos o en la recuperación de los costes de investigación y desarrollo.

«La importante bajada de los costes de las baterías aún no se ha traducido por completo en precios de venta más bajos. Esto significa que el potencial para nuevas reducciones de precios en los vehículos eléctricos aún no se ha agotado», ha señalado Patrick Plötz, jefe del Departamento de Tecnología Energética y Sistemas Energéticos de Fraunhofer ISI y uno de los autores del estudio.