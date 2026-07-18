El coche de segunda mano que lidera las ventas en España sigue siendo el favorito por una razón muy sencilla

El mercado de coches de segunda mano se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los conductores españoles. En un contexto marcado por el encarecimiento de los vehículos nuevos, cada vez son más los compradores que optan por un modelo de ocasión que ofrezca una buena relación entre calidad, precio y fiabilidad. Aunque la oferta es cada vez más amplia, que va desde utilitarios urbanos hasta SUV familiares, hay un modelo que continúa liderando las ventas año tras año y que además se produce en España: el Opel Corsa.

El coche de segunda mano que lidera las ventas en España

Así lo han señalado expertos de Ocasión Plus, en conversaciones con este diario, que han confesado que dentro de este mercado hay modelos que destacan por encima del resto y que, año tras año, lideran las ventas gracias a una fórmula muy sencilla: son coches fiables, económicos de mantener, fáciles de conducir y con una gran reputación entre los usuarios.

Cualidades que hacen que estos modelos conserven bien su valor y que sigan siendo una apuesta segura para quienes buscan comprar seminuevos con garantías.

Opel Corsa

El Opel Corsa lleva décadas siendo uno de los utilitarios más populares del mercado español. No sólo eso, su tamaño compacto, unido a un comportamiento ágil en ciudad y unos consumos muy ajustados, lo han convertido en el coche de segunda mano que lidera las ventas de ocasión en España, ya que la amplia oferta disponible permite encontrar unidades para prácticamente cualquier presupuesto.

Otro de sus grandes atractivos es la sencillez de su mecánica, especialmente en las versiones diésel y gasolina más tradicionales. Esto se traduce en un mantenimiento económico y una gran disponibilidad de piezas de recambio, dos factores que ayudan a mantener bajos los costes durante toda la vida útil del vehículo. Todo ello explica por qué sigue encabezando las listas de ventas entre los coches seminuevos.

Peugeot 2008

El segundo lugar lo ocupa el Peugeot 2008, como uno de los coches de segunda mano que lidera las ventas en España. Un puesto que el modelo francés se ha ganado gracias al auge de los SUV, ya que, al contar con un diseño moderno, una posición de conducción elevada y un interior bien aprovechado, muchas familias y conductores jóvenes lo eligen frente a un turismo convencional.

Además de su atractivo estético, el Peugeot 2008 destaca por ofrecer motores eficientes y un elevado nivel de equipamiento incluso en versiones de acceso. La combinación entre versatilidad, confort y una buena reputación en cuanto a fiabilidad ha impulsado su demanda en el mercado de ocasión, donde sigue siendo uno de los modelos más buscados.

Nissan Qashqai

El Nissan Qashqai ocupa el tercer puesto de los coches de segunda mano que lideran las ventas en España. Este modelo del fabricante automovilístico japonés fue uno de los modelos que popularizó el segmento SUV en Europa y continúa siendo un referente años después de su lanzamiento.

Su amplio espacio interior, un maletero generoso y una conducción cómoda lo convierten en un vehículo especialmente apreciado por las familias. Además, las mecánicas diésel y gasolina ofrecen un buen equilibrio entre prestaciones y consumo, mientras que el elevado número de unidades disponibles facilita encontrar versiones adaptadas a las distintas necesidades y presupuestos de los compradores.

Seat Ibiza

El Seat Ibiza es uno de los grandes clásicos del automóvil español y continúa siendo uno de los coches más vendidos en el mercado de ocasión. Su combinación de dimensiones compactas, comportamiento dinámico y costes de mantenimiento contenidos hace que sea una elección habitual tanto para conductores jóvenes como para quienes buscan un segundo vehículo.

Su amplia gama de motores y acabados permite acceder a modelos muy variados, desde versiones enfocadas al ahorro hasta otras con un carácter más deportivo por las características de sus motorizaciones.

Peugeot 208

Completa el top 5 de coches más vendidos en el mercado de segunda mano el Peugeot 208. Un modelo que ha sabido consolidarse como uno de los utilitarios más atractivos de los últimos años gracias a un diseño moderno, un interior cuidado y un elevado nivel tecnológico.

A ello se suma una gama de motores eficientes, especialmente en las versiones PureTech y BlueHDi, que ofrecen un buen compromiso entre prestaciones y consumo. Su comodidad de marcha, junto con unos costes de uso razonables y una elevada demanda, hacen que el Peugeot 208 continúe siendo uno de los modelos más vendidos en el mercado de seminuevos en España.