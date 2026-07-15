Anya Taylor-Joy promete leer ‘El Señor de los Anillos’ para actuar en ‘La caza de Gollum’: será Seren, la nueva elfa de la Tierra Media

Anya Taylor-Joy es una de las últimas incorporaciones al reparto de La caza de Gollum, la próxima precuela de El Señor de los Anillos que llegará a los cines en 2027. Su presencia forma parte de un ejercicio de casting mixto, que combinará la nostalgia de ver a Ian McKellen y Elijah Wood en sus icónicos roles con un elenco repleto de caras tan conocidas como son las de la actriz de Furiosa (2024), Kate Winslet o Jamie Dornan, quien interpretará a una joven versión de Aragorn. Ahora, la estrella de ascendencia argentina ha prometido que se leerá los libros de J.R.R. Tolkien para dar vida a Seren, la elfa letal a la que dará vida.

La cinta ya ha comenzado oficialmente su rodaje y Andy Serkis, actor de Gollum y director de la cinta, ya ha compartido ese primer avance detrás de las cámaras, donde se puede ver al cineasta londinense, ataviado con el uniforme de la captura de movimiento y soltando un gutural «acción» con la voz característica del esquelético personaje. Como puede apreciarse en ese mismo material promocional, el set está listo para volver a los escenarios de Nueva Zelanda y, aunque la producción deberá recurrir a la IA para rejuvenecer los rostros de McKellen y Wood, Serkis ha dejado claro que ninguno de los planos se va a generar con IA y que la planificación va a recuperar algunos de «los grandes recursos del cine clásico».

La trilogía original es un faro deslumbrante y, con Peter Jackson ocupando el rol de productor ejecutivo, Taylor-Joy se ha comprometido a leer los tres libros de la saga principal para captar la esencia mágica y épica de la Tierra Media. A pesar de que tanto su personaje como el de Winslet han sido creados expresamente para la película.

Anya Taylor-Joy: «Tenía una idea equivocada»

Mientras promocionaba Lucky, su nueva serie para Apple TV, Anya Taylor-Joy habló de su incorporación al mundo audiovisual de Tolkien, confesando que fue en la pandemia cuando se decidió a ver por primera vez la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson. Porque, entre otras cosas, ella creía que en esta vida debías elegir sí o sí entre ser fan de Harry Potter o El Señor de los Anillos.

«Cuando era niña, tenía la equivocada idea de que sólo podías ser fan de Harry Potter o de El Señor de los Anillos. Nadie me lo dijo; simplemente lo asumí por mi cuenta. Descubrí que puedes amar ambas sagas, y de hecho, deberías hacerlo», le explicaba la actriz a Variety.

Tras ello, la ganadora del Globo de Oro por Gambito de dama (2020) aseguró que se leería los libros. Eso sí, Seren es una creación original que dará mucho que hablar en La caza de Gollum.

¿Quién es Seren?

Por lo que sabemos, Seren es una elfa sindar del Reino del Bosque, la cual es una agente letal y de plena confianza para el rey Thranduil.

«Es divertidísimo. Si en mi lápida puede poner ‘elfa letal’, sentiré que hice un buen trabajo en este planeta», detallaba con entusiasmo Taylor-Joy en la entrevista.

¿Cuándo se estrena ‘La caza de Gollum’?

The hunt is on. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum has officially started production. Only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/AnDRFcnYSA — Warner Bros. (@warnerbros) July 14, 2026

La caza de Gollum está programada para llegar a los cines el 17 de diciembre de 2027.