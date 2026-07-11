Es mi película favorita de los 80 y acaba de llegar a Disney Plus: supuso la primera nominación al Oscar para Tom Hanks

Hay películas que marcan a toda una generación y, por más que pasen los años, siguen funcionando como un faro nostálgico en la mente de millones de espectadores. Porque no nos vamos a engañar, antes el cine se hacía con un cariño artesanal y un mimo que no respondía ni a algoritmos ni a tendencias volátiles. El fin era entretener y permanecer. Hoy, pocas cintas de la actualidad aguantan una revisión temprana y por eso, la recomendación del día es una de las mejores historias de los 80: Big acaba de aterrizar en Disney Plus.

Llevaba un año sin estar disponible en ningún servicio de streaming, pero por suerte la casa del ratón la ha recuperado para su catálogo. Dirigida por Penny Marshall en 1988, Big fue una apuesta familiar que convirtió a Tom Hanks en una estrella internacional. El norteamericano ya había aparecido en varias comedias disparatadas, pero este coming of age fantástico fue el escaparate definitivo para mostrar su talento al mundo. De hecho, la versión adulta de Josh Baskin fue su primera nominación a las estatuillas doradas, marcando una tendencia que en la década posterior se materializaría con dos premios Oscar seguidos al mejor actor por Philadelphia (1994) y Forrest Gump (1995). Sin embargo, y aunque el título escrito por Gary Ross (Seabiscuit, más allá de la leyenda) y Anne Spielberg (hermana menor del director Steven Spielberg) se fue de vacío en su edición de la alfombra roja, Big supuso un hito histórico dentro de un subgénero completamente manido y un caso excepcional de dirección femenina en una industria dominada por hombres.

‘Big’: el legado de Penny Marshall

La trama se centra en Josh Baskin, un adolescente de 12 años que, frustrado por las vicisitudes de ser todavía un niño, le pide el deseo de ser «grande» a una máquina misteriosa de feria automatizada. A la mañana siguiente, se despierta convertido en un hombre de 30 años obligado a huir de casa y refugiarse en la ciudad de Nueva York.

Su visión infantil le ayuda a prosperar en una empresa de juguetes, pero pronto echa en falta su antigua vida. Con la ayuda de su mejor amigo, deberá encontrar la antigua máquina de la feria para volver a su cuerpo original, antes de que sea demasiado tarde.

Marshall rompió cierto techo de cristal cuando, en su momento, Big se convirtió en la primera película dirigida por una mujer que conseguía recaudar más de 100 millones de dólares en la taquilla internacional, logrando por el camino la nominación de Hanks y la consideración en la categoría de un mejor guion original. Sendos premios fueron a parar a Dustin Hoffman y al libreto de Rain Man, escrito por Ronald Bass y Barry Morrow.

Un regreso al streaming

El estreno en Disney Plus supone la escapatoria del ostracismo del streaming que pesaba sobre el proyecto de la 20th Century Fox. Hasta hace escasas horas, Big sólo estaba bajo alquiler o compra en Google Play, Apple, Prime Video y Rakuten TV. Ahora, aparte de estar dentro del abanico de contenidos de la marca de Mickey Mouse, la cinta permanece accesible a través de Tivify.