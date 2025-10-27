No es ningún secreto que esta edición de Supervivientes All Stars se ha convertido en una de las más extremas que se recuerdan. Y siendo honestos, no es para menos. Los participantes están viviendo en condiciones verdaderamente terribles, siendo constantemente asolados por fuertes temporales. Pero todo se complicó aún más este fin de semana, cuando el huracán Melissa llegó a los Cayos Cochinos de Honduras. Esto provocó una terrible tormenta que ha provocado que los concursantes de Supervivientes All Stars vivan las peores noches de su vida. Al fin y al cabo, veían cómo la marea subía de forma incesante, mientras la playa se iba inundando poco a poco. ¡Estaban completamente rodeados de agua! Una situación verdaderamente complicada y extrema que ha llegado a tan solo unos cuantos días de la gran final de esta segunda edición. Algo que ha provocado que Adara Molinero acabase al límite y completamente desesperada.

Debido a este temporal, catalogado como el peor que han vivido unos concursantes en la historia de este mítico reality, derivó en una fuerte tormenta que acabó empapando por completo el material que tenían para dormir. Estaban completamente rodeados de agua, en mitad de la noche y sin esperanzas de que esa lluvia cesase en algún momento. «Me va a dar algo. Te juro que me va a dar algo», comenzó diciendo Adara Molinero a sus compañeros de Supervivientes All Stars. Lejos de que todo quede ahí, la madrileña no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Es inhumano esto, por favor. Tengo el saco lleno de agua», expresó, mientras estaba de cuclillas, puesto que no podía tumbarse al estar todo encharcado. Esta situación tan crítica y terrible ha provocado que la hija de Elena Rodríguez, ex concursante de Supervivientes All Stars, rompiese a llorar como nunca antes.

En la emisión de la nueva entrega de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda, pudimos ser testigos del grado de desesperación que llegó a vivir la concursante, al ver cómo habían surgido ríos en la playa en la que vivían y, además, estaban completamente empapados. «¡Sacadme de aquí!», exclamó, entre desgarradores gritos y visiblemente desesperada por la situación. ¡Estaban viviendo una noche terrorífica!

Sandra Barneda reacciona a la valentía de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’

La presentadora de Conexión Honduras no dudó en poner en valor lo que habían hecho tanto Adara Molinero como el resto de sus compañeros: «Para la gente que está en casa, cuando te empapas, llegas a casa y te refugias en un sitio. Pero vosotros tenéis que estar y habéis estado 48 horas bajo la tormenta. Esto es muy fuerte y es de valorar. Os lo digo en serio».

Los participantes de Supervivientes All Stars no pudieron evitar emocionarse, mientras que Miri quiso explicar cómo ha vivido este terrible suceso: «Ha sido muy duro, tanto a nivel físico como mental. Hemos pasado muchísimo frío y miedo. Cuando la naturaleza la ves tan potente, te vuelves pequeña porque no tienes nada que hacer. No podíamos hacer nada», explicó. Por fortuna, parece que lo peor ya ha pasado.