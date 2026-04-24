Aprender para empezar de nuevo: formación profesionalizadora y empleo tras la DANA

Fundación Naturgy lleva meses trabajando en la reconstrucción de la zona afectada por la DANA de 2024 en la Comunidad Valenciana. Lo hace a través de la iniciativa Sumando Energías por Valencia, que beneficiará a más de 40.000 personas, y que se centra en cuatro ejes de acción: Sumando Energías por las Personas, Sumando Energías por la Educación, Sumando Energías por el Empleo, Sumando Energías por el Medio Ambiente.

Este plan de actuación de Fundación Naturgy se desarrolla con éxito sobre el terreno, ya que está trabajando mano a mano con todos los agentes sociales de la zona afectada. Y es que las organizaciones locales conocen de primera mano las necesidades de las personas y las entidades sociales tras haber sufrido una tragedia de estas dimensiones. Por ello, el objetivo fundamental es el de contribuir al bienestar en el hogar de los afectados y el dar un impulso a las organizaciones afectadas, tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como de la eficiencia energética y del empleo.

María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, destaca que Sumando Energías por Valencia «no es un plan más de nuestra institución», sino que se trata de «una solución integral para todas aquellas necesidades que dejó la DANA tras su paso, poniendo todo nuestro conocimiento al servicio de la comunidad».

Coronado afirma que se persigue el impacto real sobre la zona, tanto en el medio como en el largo plazo. Para ello, Fundación Naturgy ha conformado un plan con «una visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y trabajar en la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo».

Mejorar la empleabilidad local

Uno de los ejes del programa de Fundación Naturgy es el de Empleo, a través del cual se impulsan programas de formación teórico-práctica dirigidos a personas en situación de desempleo, vulnerabilidad o jóvenes que buscan mejorar su acceso al mercado laboral y ganar confianza en sí mismos para afrontar los nuevos retos del presente y del futuro en materia, sobre todo de empleo verde.

Eva Buch, directora de Educación y divulgación de Fundación Naturgy, explica con detalle que la finalidad es «mejorar la empleabilidad de personas afectadas profesionalmente por la DANA, a través de nuestro Programa de Formación Profesional para la Empleabilidadad, con certificaciones oficiales en sectores clave para la transición energética, con alta demanda laboral».

Cree, además, que la «mejor manera» que tiene la organización de impactar de forma tangible en la sociedad es «ofrecer nuestro expertise, impulsando formaciones profesionalizadoras en materia de energía, junto a acompañamiento personalizado hacia el empleo».

El empleo verde, un sector con futuro

El empleo verde posee un alto potencial para la creación de oportunidades de empleo, ya que se requieren perfiles cualificados como instaladores de paneles fotovoltaicos, especialistas en instalación de infraestructuras de gas y en la digitalización de las redes de gas o expertos en proyectos de rehabilitación eficiente de viviendas.

De acuerdo con las previsiones de un informe de la Universidad Europea, este 2026 se van a crear en nuestro país alrededor de 480.000 empleos relacionados con la digitalización y la transición verde. Una cifra que indica, sin duda, que las empresas van a demandar un amplio número de perfiles cualificados del ámbito de la energía y la sostenibilidad, y que tras el empleo verde hay grandes oportunidades de comenzar de nuevo en los municipios afectados por la DANA.

Así, las formaciones que se ofrecen en el marco de la iniciativa Sumando Energías por Valencia permitirán el acceso real a un sector energético que está buscando profesionales formados que eleven la competitividad de la zona. Para estas formaciones, Fundación Naturgy ha contado con la colaboración de entidades de referencia como Sedigas, CONAIF, la Plataforma de Empleo Verde y universidades politécnicas.

Gregorio Cascante, miembro de la Plataforma para el Empleo Verde -que colabora con Fundación Naturgy en este ámbito de Empleo- y CEO de Ingeus en España, celebra que este proyecto sea «a largo plazo y con medidas permanentes» porque «sumando trabajo profesional con corazón e implicando a todos los agentes sociales y apostando por la empatía y el compromiso colectivo se obtienen resultados duraderos y efectivos en las personas y el territorio».

Considera, además, que las formaciones en el espacio de la transición verde tienen el poder de «transformar hogares, entornos y comunidades, ya que el cambio en una familia genera también transformación a nivel comunitario y medioambiental».

Instalación y mantenimiento de placas solares

Una de las formaciones de Sumando Energías por Valencia en su línea de Empleo es la dedicada a adquirir competencias en instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas. Un curso a lo largo del cual los alumnos reciben contenidos especializados, así como la oportunidad de realizar prácticas reales instalando sistemas solares en centros educativos afectados por la DANA.

Un modelo que permite, entre otras cosas, adquirir conocimientos técnicos y experimentar la realidad laboral en proyectos relevantes para la comunidad.

Salvador Seguí, docente de la formación profesionalizadora en Sistemas Solares Fotovoltaicos impartida en la Comunidad Valenciana por Fundación Naturgy en el marco de su Programa de Formación Profesional para la empleabilidad, subraya que los conocimientos en empleo verde tienen un «alto valor», porque los alumnos van a tener la oportunidad de ver cómo se «materializan en un futuro empleo dentro del sector». Y es que, con esta formación, explica, «les enseñamos las tareas que después van a desarrollar en las empresas, dándoles un conocimiento de base que les permita entender por qué se hacen las cosas».

Por ello, y conscientes del alto valor de esta formación, Seguí destaca que los alumnos han estado muy «comprometidos» en todo momento, a pesar de algunas de las dificultades a la hora de adquirir conocimientos técnicos en una materia nueva para ellos. «He observado una evolución notable a lo largo del curso, aunque en las primeras clases algunos parecían desanimados por la cantidad de conceptos y conocimientos; posteriormente, al ver que los conceptos se reforzaban con partes prácticas muy cercanas a las explicaciones impartidas, han mejorado su apreciación por el material usado en el curso y por los conocimientos adquiridos», apunta.

«Un punto de inflexión en mi trayectoria»

Diego Martín es uno de esos alumnos. Para él, según señala, esta formación ha sido «un punto de inflexión en mi trayectoria», tanto a nivel profesional como personal. «Me ha permitido resolver dudas y ampliar mis conocimientos; pero quizás lo más valioso ha sido el impacto personal porque he logrado más confianza en mí mismo, un aspecto fundamental para afrontar con seguridad los retos laborales», detalla.

Y ahí, en ese modelo híbrido de teoría y práctica, cree Seguí que está el éxito: «Lo que diferencia esta formación de otras más tradicionales es la metodología: el formato online asíncrono permite al alumno revisar los conceptos impartidos, mientras que las sesiones presenciales permiten aterrizar y reforzar los conocimientos teóricos «.

Un aspecto en el que Martín está de acuerdo: «Esta combinación de teoría y práctica ha sido clave. Por ello, estoy convencido de que este curso me abrirá nuevas oportunidades laborales, así que, por supuesto, que me veo trabajando en el sector de las energías renovables».

Rehabilitación eficiente de viviendas

Sumando Energías por Valencia también ofrece formación en rehabilitación eficiente de viviendas, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética, fomentar el ahorro de energía y dar un impulso a la empleabilidad local.

Esta formación está dirigida a personas en situación de desempleo, así como a jóvenes interesados en desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito de la eficiencia energética. A través de este programa, los participantes adquieren conocimientos y habilidades que les permiten, entre otras actuaciones, intervenir directamente en la mejora de la eficiencia energética de viviendas situadas en zonas afectadas por la DANA, así como desarrollar competencias en materia de ahorro energético y sostenibilidad.

«Siento que puedo aportar valor en proyectos reales»

Gracias a la colaboración con la Plataforma por el Empleo Verde, esta formación prepara a los futuros profesionales para actuar sobre edificaciones reales, fomentar el ahorro en hogares vulnerables y contribuir al desarrollo de un empleo verde de calidad, alineado con los retos actuales de la transición energética.

Olga Mariela Sánchez, alumna de la formación en rehabilitación eficiente de viviendas, afirma que se dedica al sector de la inmobiliaria, de modo que este curso le va a permitir «tener más conocimientos técnicos para poder desarrollarme profesionalmente, así como aplicar y ofrecer nuevas soluciones a mis clientes». Confiesa que antes de comenzar la formación «sentía mucha incertidumbre» por la novedad de la temática, pero «al comenzar las clases me he sentido motivada y acompañada por el profesor, lo que ha sido fundamental para mi experiencia de aprendizaje».

Ahora, destaca Sánchez, «me siento más preparada para encontrar trabajo, Tengo una base teórica y práctica mucho más sólida y entiendo mejor las necesidades actuales del mercado laboral en materia de eficiencia energética, siento que puedo aportar valor en proyectos reales». Por último, esta alumna anima a otras personas a inscribirse y formarse en esta materia, porque «es muy útil, ya que no sólo te prepara profesionalmente, también te hace más consciente del papel que tenemos todos en la transición energética».

La formación, una palanca de cambio

Además de la instalación de placas solares y la rehabilitación de viviendas, también se han impulsado formaciones para conformar perfiles profesionales de instaladores de gas con certificación. En este sentido, se ha trabajado con la colaboración de la Fundación Novaterra, una organización que lleva 30 años trabajando por la inclusión social a través del empleo.

Más de 180 personas han tenido acceso a este itinerario formativo con certificaciones oficiales, lo que va a transformar la vida de núcleos familiares completos. En este sentido, Mavi Lleida, directora de la Fundación Novaterra, destaca que esta colaboración con Fundación Naturgy es una manera «estratégica y significativa de transformar una emergencia en oportunidad, dotando a las personas de herramientas para reconstruir su vida laboral mientras se impulsa un modelo económico más sostenible».

Transformar emergencias en oportunidades

Y es que, como explica Lleida, la formación y el empleo son dos ingredientes con el poder de transformar a las personas, algunas de las cuales llegan «de trayectorias laborales interrumpidas, empleos precarios o largos periodos de desempleo», una situación que, a menudo, provoca «baja confianza en sus propias capacidades y pocas expectativas reales de acceso a sectores cualificados».

Por ello, apunta, tras la formación «la situación cambia de manera tangible». Explica Lleida que «pasan de buscar cualquier trabajo a contar con una profesión concreta y acreditada, con mejores condiciones y estabilidad. Se fortalece su autoestima, amplían su red de contactos y recuperan la sensación de control sobre su futuro»

El 35% de los alumnos ya está trabajando

La Fundación Naturgy ofrece formación y certificación para ser instalador de gas certificado, mediante certificación de CONAIF, así como formación y certificación de agentes de puesta en marcha, un curso de especialización para personas ya certificadas como instaladores de gas, y que permitirá realizar puesta en marcha y verificación e inspección periódica.

El objetivo de Fundación Naturgy es realizar 1.500 horas de formación y formar a 300 personas.

A día de hoy, más de un centenar de personas han recibido formación profesionalizadora en el marco de la iniciativa Sumando Energías por Valencia, y el 35% de los formados ya se ha incorporado al mercado laboral.