Israel anuncia el comienzo de la operación para separar el sur del Líbano y aislar a los terroristas de Hezbolá

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo el principio de una operación para destruir «inmediatamente» los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por los terroristas de Hezbolá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes «siguiendo el modelo de Rafá» en la Franja de Gaza.

Esto, ¿qué significa? Que Israel ha iniciado, o está intensificando, una operación militar cuyo objetivo principal es aislar geográficamente la zona sur del Líbano —la región fronteriza con Israel— separándola del resto del país mediante el río Litani como línea de división natural.

Israel ha ordenado la destrucción inmediata de todos los puentes y cruces sobre el río Litani que los terroristas de Hezbolá utilizan para mover combatientes, armas, refuerzos y equipo militar hacia el sur (la zona cercana a la frontera israelí).

Al destruir los puentes, Israel corta la conexión entre el sur del Líbano, donde opera Hezbolá intensamente, y el resto del país, incluyendo Beirut y el valle de la Bekaa, donde hay estratégicas bases y depósitos de Hezbolá. Con ello, Israel busca impedir el flujo de suministros y refuerzos hacia la frontera.

Paralelamente, desarrolla una operación terrestre más amplia que incluye avances de tropas israelíes, bombardeos masivos y órdenes de evacuación masiva para la población civil del sur (especialmente chií, base social de Hezbolá).

Israel ordena evacuar el sur de Líbano

Israel ha acelerado esta semana su invasión del sur libanés, objetivo primordial del Ejército hebreo, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte de Israel, objetivo de ataques de las milicias del partido chií.

Orden de Israel de evacuación del sur de Líbano.

Katz también ha anunciado que ha dado instrucciones al Ejército para «acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá», dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur del Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río.