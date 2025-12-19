Alerta de Jorge Rey por las nevadas que están a punto de llegar a España: «Una explosión…»

Jorge Rey lanza una importante alerta por las nevadas que están a punto de llegar a España, será mejor que nos preparemos para una explosión que puede cambiarlo todo. Estaremos pendientes de un cielo que nos da algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con lo cual, quizás ha llegado este día en el que tendremos que visualizar un destacado cambio que puede convertirse en una realidad en estos días. El tiempo puede acabar siendo el protagonista de este inicio de vacaciones para muchos o de unas fiestas en las que los desplazamientos son una realidad.

Ahora más que nunca, necesitamos empezar a cuidar lo que está a punto de ver lo que está a punto de llegar, en estos días en los que la realidad puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Por lo que, tocará empezar a ver llegar un giro importante en este tiempo en el que parecerá que el invierno llega de golpe y justo en el preciso momento que lo esperaríamos. Este experto que en su día predijo la llegada de Filomena, parece que sabe muy bien qué nos espera.

Una explosión de frío y nieve está a punto de llegar a España

Estamos llegando a un inicio del invierno en el que las temperaturas pueden convertirse en una realidad. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio que puede ser esencial.

Es momento de ver qué tiempo nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que será el que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

En unos días en los que vamos a aumentar los desplazamientos, sobre todo, a partir de esta misma mañana o tarde, coincidiendo con el fin del colegio y con el inicio de las vacaciones de gran parte de los padres. Se acerca un cambio que puede convertirse en un problema que nos lanzará hacía una situación poco común. Las nevadas pueden convertirse en un problema mayor de lo que pensábamos.

Se activa la alerta por nevadas de Jorge Rey

El vídeo en el que nos sitúa en un punto realmente sorprendente del invierno, nos advierte de lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Con lo cual, quizás habrá llegado ese cambio que puede sumergirnos en lo peor de un invierno que parece que nos traerá destacadas novedades.

Más allá del vídeo viral de Jorge Rey, la AEMET nos advierte de que este fin de semana no será tan tranquilo como esperaríamos: «Se prevé la entrada de un frente en el oeste peninsular y un progresivo aumento de la inestabilidad en el área mediterránea que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos en Península y Baleares, si bien poco nuboso al principio en el Levante. Se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio siendo, salvo en Cataluña, poco probables en el tercio oriental peninsular. Es posible que se de algún chubasco localmente fuerte en puntos de Alborán, Baleares y litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental, sin descartar persistencia en vertientes sures de los sistemas montañosos del cuadrante noroeste y en el propio Cantábrico oriental. Posibilidad de tormenta en Alborán. Se prevén en forma de nieve en montañas de la mitad norte a partir de 1600/1800 metros, bajando la cota hasta 1200/1400 en el noroeste, con acumulados significativos en la Cantábrica. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y lluvias en el norte de las islas montañosas, también posibles de forma ocasional en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, Baleares y entornos de montaña, más densas y persistentes en La Mancha. Posible polvo en suspensión en Baleares y este peninsular. Temperaturas máximas en descenso en la mayor parte de la Península, quedando en general con pocos cambios en el Mediterráneo, Pirineos, Guadalquivir y archipiélagos. Mínimas en descenso en el Cantábrico, interiores del tercio este y Galicia, predominando los aumentos en el resto de la vertiente atlántica y Alborán. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará viento moderado de componente norte en Canarias, litorales del sureste peninsular, Pitiusas y litoral gallego donde rolará a oeste; con viento moderado de componentes sur y oeste rolando a norte en el golfo de Cádiz y Cantábrico y de componente este en el resto de Baleares. Flojos variables en el resto estableciéndose el poniente en el Estrecho y Alborán». Las alertas estarán activadas: «Acumulaciones significativas de nieve en cotas altas de la Cordillera Cantábrica. Nieblas densas y extensas en zonas de La Mancha. Posibilidad de chubascos localmente fuertes en Alborán, Baleares y litorales de Cataluña y Cantábrico oriental».