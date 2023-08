Nike da el paso definitivo con Alcaraz y le crea su propia marca

Carlos Alcaraz se jugará la defensa del título del US Open con la total confianza de Nike, que hará del número uno del ranking ATP su principal reclamo en el circuito, ya por delante, sin ningún tipo de dudas, sobre el resto de talento en ciernes que la multinacional norteamericana cuenta entre lo más granado del circuito. Alcaraz contará con una equipación particular y diferencial, en la que se incluirá por primera vez un logo personalizado igual que el que tienen Rafa Nadal o, en su momento, Roger Federer.

Número uno del mundo –de forma discontinua–, desde que acabara el US Open 2022, Carlos Alcaraz recibe el premio de contar con su marca registrada en Nike, la multinacional que ha confiado en él desde antes incluso de su prolífica y prematura explosión en lo más alto de la ATP. Alcaraz vestirá en Nueva York una camiseta sin mangas, diferente al estilo que venía llevando en 2023 y tendrá un logo personalizado en el que se incluirá, de alguna manera, su lema, ‘cabeza, corazón y cojones’, que le ha acompañado en todo momento como legado de su abuelo.

Alcaraz dejará de esta manera de lado la camiseta y pantalón verdes que había lucido en la gira previa del US Open -Masters 1000 de Toronto y Cincinnati– y anteriormente en la Copa Hopman. En su sustitución, tal y como informó el diario Marca, estará una camiseta sin mangas y personalizada el atuendo del vigente campeón en Flushing Meadows.

Alcaraz vuelve a quitarse las mangas

El US Open 2023 no será el primer torneo en el que Carlos Alcaraz luzca una camiseta sin mangas. Como parte de su relación contractual con Nike, hemos visto otras escenas del actual número uno del mundo con este tipo de atuendos, aunque no desde que es uno de los mejores tenistas del ranking ATP.

Carlos Alcaraz, con el título de campeón de Umag 2021. (ATP)

El primer título de Alcaraz como profesional, que tuvo lugar en Umag en el año 2021, vino con una camiseta sin mangas azul, que dio suerte al tenista murciano, quien en sus primeras portadas como campeón ATP pudo lucir de manera perfecta sus músculos, favorecidos por la elástica. Nike repetiría la apuesta con Carlitos en el Open de Australia 2022, torneo en el que Alcaraz causó una grata impresión antes de caer en un apretadísimo partido de tercera ronda ante uno de los favoritos, Matteo Berrettini.

El lema y la marca de Carlos Alcaraz

Cabeza, corazón y cojones. Las tres ‘C’ que tanto han marcado a Carlos Alcaraz en su todavía corta carrera profesional irán con él en el US Open 2023 y, se espera, en el resto de su vinculación con Nike. No es la primera vez que la multinacional estadounidense utiliza estas tres palabras en relación con Carlitos –le hizo unas zapatillas de paseo en homenaje tras ganar el Us Open 2022–, pero a partir de ahora será su marca registrada como el símbolo del toro de Rafa Nadal o la ‘R’ y la ‘F’ de Roger Federer, antes de su marcha a Uniqlo.