Nike empieza a explotar el ‘producto Alcaraz’

El debut de Carlos Alcaraz en el Trofeo Conde de Godó vino acompañado de una sorpresa que siempre resulta agradable en términos visuales. El tenista murciano, principal favorito para conquistar el título en Barcelona, se estrenaba en la pista Rafa Nadal con una modificación en su look, cortesía de su marca deportiva. La camiseta de Carlitos pasaba del rosa a un estampado con dominio amarillo, en lo que parece toda una declaración de intenciones de Nike en la progresión hacia la deslocalización de Alcaraz con respecto al resto de tenistas que lucen la marca norteamericana en el circuito ATP.

Referencias –lógicas– a un tigre aparte, lo cierto es que Nike logró, en su primera muestra, el impacto deseado en lo que a la nueva camiseta de Alcaraz se refiere. Los planes de la multinacional norteamericana con respecto a este nuevo diseño estaban preparados para el Masters 1000 de Montecarlo, donde otra de las perlas, Lorenzo Musetti, llevaba un estampado igual pero en otros colores, pero la ausencia por lesión del número dos de la ATP hizo esperar para su debut en tierra batida, con Barcelona como escenario para ver a un Carlos diferente.

Al término del partido ante Borges, el entrevistador, en este caso el ex tenista Álex Corretja, preguntó a Alcaraz por su nuevo look, dejando una escena bastante divertida ante las cámaras. «¿Yo, si tuviera 19 años, podría llevar también una camiseta como la que llevas tú o no?», cuestionaba. «Es diferente», respondía en primera instancia el murciano, que se explayaría a continuación con una sonrisa de oreja a oreja. «A mí me la han mandado y digo, esta me encanta, así que… Carlitos está aquí con esta camiseta nueva».

Alcaraz está plenamente satisfecho con el nuevo diseño de Nike, la empresa que le patrocina desde enero de 2020 y que se ha lanzado, por fin, a hacer del tenista español un auténtico reclamo mediático a través de su ropa. Carlos lo tiene todo para ser un icono, gracias a su juventud, desparpajo y al camino triunfal que ha emprendido en el tenis, pero hasta hace unos meses, su relación con la multinacional, sobre todo en lo que los atuendos se refiere, no era la esperada.

Nike toma el camino correcto con Alcaraz

En su primera aparición como número uno del ranking ATP, Alcaraz jugó el torneo de París-Bercy con una camiseta estándar de Nike, llegando a coincidir en un mismo encuentro con tenistas como Draper o Rune que también la lucían. Este hecho sorprendió a todos los que esperaban que Carlitos tuviera un diseño propio de una de las marcas de referencia del mundo del deporte, pero la decisión se hizo esperar.

La baja del español en el Open de Australia por una lesión en su pierna derecha repartió más incertidumbre en el comienzo de 2023 y el diseño rosa que lució en Buenos Aires, Río de Janeiro, Indian Wells y Miami, si bien resultaba ya exclusivo, no ponía aún toda la carne en el asador en cuanto a explotar el ‘producto Alcaraz’, algo que sí se empieza a ver en el Trofeo Conde de Godó con una camiseta alternativa, que le acompañará en principio hasta Roland Garros –ahí luciría otro atuendo– y llamativa como el tenis del jugador que está cambiando el circuito ATP y que apunta a dominarlo en los próximos años.