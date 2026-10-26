La tangana que no se vio tras el Clásico: tuvieron que agarrar a Gabriel Jesús

Tras la victoria del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona con un gol de Mbappé que silenció el Camp Nou en el 87, se produjo una tangana entre Gabriel Jesús, Jude Bellingham y Dumfries. Tuvieron que llevárselo agarrado.

Jude Bellingham y Gabriel Jesús se iban diciendo cosas a lo lejos, y el resto de compañeros detuvieron la tangana. Raphinha se llevó a Jude con tranquilidad y Endrick tuvo que agarrar a Gabriel Jesús para que no se fuera hacia el inglés. El delantero brasileño también tuvo sus más y sus menos con Dumfries, hasta que el lesionado Eric García, vestido de calle, se lo llevó del campo.

Fue un partido muy caliente, como son siempre los Clásicos, y tras la victoria del Real Madrid, los jugadores del Barcelona se fueron muy tristes y decepcionados. Una tensión que se tradujo en el calentón de Gabriel Jesús, que había terminado el encuentro viendo como Jude Bellingham le bailaba con la pelota justo antes del gol de Mbappé que decidió el partido.