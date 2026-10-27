La Liga denuncia al Barcelona por diez casos que «incitaron a la violencia» contra el Real Madrid en el Clásico

La Liga de Tebas ha denunciado diez cánticos «que incitan a la violencia» o que tienen «un contenido insultante o intolerable» durante el Clásico del pasado domingo que el Real Madrid ganó al Barcelona. Como es habitual cada jornada, la Liga remite un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos insultos que considera ofensivos.

En esos cánticos se recogen insultos contra Mourinho y Cucurella, especialmente, además de contra el propio Real Madrid. También se añade la agresión que sufrió Camavinga con una bandera en la celebración del segundo gol del equipo blanco.

Así, «ese portugués, que hijo puta es» o «Cucurella hijo de puta» son algunos de los cánticos ofensivos que denuncia la Liga de Tebas. Ambos se produjeron en, y así lo recoge el informe, los «sectores 20 al 24, e integrantes de la Grada Gol 1957», que «entonaron de forma coral y coordinada durante unos 10 segundos». En este mismo sector también se cantó «madridista hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta».

La Liga también recoge como cánticos que incitan a la violencia los gritos de «¡písalo, písalo!». También se incluye en el informe que en el minuto 87 -gol del Real Madrid, el 1-2- se «lanzaron al terreno de juego diversos objetos, entre ellos botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo (vaper), durante la celebración del segundo gol del equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar contra los jugadores visitantes».

Sí que impactó una bandera a Camavinga en esa celebración. «En el minuto 87 de partido, durante la celebración del segundo gol del equipo visitante, un aficionado local, integrante de la Grada Gol 1957 y ubicado en el Gol Sud, sectores 23-24, golpeó con una bandera al jugador visitante Camavinga. Esta incidencia también tuvo repercusión en las redes sociales», recoge el informe de la Liga.

El organismo que preside Javier Tebas también recoge que en la grada visitante del Camp Nou, es decir, por parte de los aficionados del Real Madrid, se cantó en sieet ocasiones distintas del encuentro el grito «¡Puta Barça, puta Barça, eh!».