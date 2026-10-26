La Liga denunciará la agresión de los ultras del Barcelona a Camavinga tras estamparle banderas en la cabeza

La Liga ha actuado para buscar justicia al Real Madrid por la agresión que sufrió Eduardo Camavinga en el Clásico después de sufrir un golpe con una bandera durante la celebración del segundo gol de Mbappé. Una lamentable acción provocada por los radicales del Barcelona que podría derivar en un duro castigo o sanción en el Camp Nou.

Y es que, aunque todo el partido no había ido más allá de insultos y pitos al Real Madrid, la tensión terminó estallando justo con el gol de la victoria de Mbappé. El centrocampista hizo una magnífica jugada para asistir a Kylian y todo el equipo se fue a celebrarlo con ambos cerca de la valla publicitaria, a apenas escasos metros de los ultras culés.

Después de que varios intentasen agredirle lanzándole todo tipo de objetivos, hasta dos banderas terminaron dándole en la cabeza y, por suerte, no le ocasionó lesiones al haberse protegido previamente cubriéndose con las manos. Eso hizo que el Real Madrid tuviese que huir de la escena para evitar otro accidente. Ante la lamentable estampa, Martínez Munuera tuvo que parar el partido para que anunciasen por megafonía que no siguieran lanzando objetos.

Es por ello que, tras revisar todas las imágenes, la Liga ha decidido denunciar ante el Comité de Disciplina para así imponer una sanción al Barcelona, ya sea con una multa económica o con el cierre de esa grada durante varios partidos. Quieren que dichas acciones sean castigadas con contundencia para erradicar la violencia del fútbol y proteger a los jugadores. El Real Madrid venció el Clásico gracias a un doblete de Mbappé que supuso un zarpazo en la Liga. Hasta ahora, el Barcelona no conocía la derrota en el Camp Nou y las lamentables imágenes en el estadio azulgrana podrían costarle muy caras a los de Hansi Flick de cara a las próximas jornadas.