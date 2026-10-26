Indignación y funeral de RAC1 en el Clásico: «Ni Camavinga se cree esa jugada que ha hecho»

La indignación se desató en el funeral de RAC1 con el gol de Mbappé tras la gran asistencia de Camavinga que le dio la victoria al Real Madrid en el minuto 87 en el Clásico de la Liga contra el Barcelona. No se podían creer como el francés había hecho ese autopase brillante superando a Cubarsí en carrera y un pase de lo más inteligente.

«Ni Camavinga se cree esa jugada que ha hecho», gritaban en RAC1 cuando Mbappé silenció el Camp Nou. Funeral en un partido en el que daban como máximo favorito al Barcelona. El equipo de José Mourinho sorprendió a todos y rompió todos los esquemas.

«La rematada de Mbappé y el gol», cantaron en RAC1 y justo después se hizo el silencio. Todos callados, también el Camp Nou. Un gol que dejó helados a todos los culés. Nadie se lo esperaba,