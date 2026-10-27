El Real Madrid refuerza con un éxito tremendo la accesibilidad al Santiago Bernabéu para personas con discapacidad

El Santiago Bernabéu sigue creciendo para ser el mejor estadio de fútbol para todo el mundo. Más allá del potencial comercial y deportivo que puede sacar el Real Madrid, en el club blanco también han empezado a recoger otro éxito tras mejorar enormemente la accesibilidad para los aficionados con discapacidad. Una hazaña con la que no se han querido poner techo, firmando un plan para seguir mejorando las instalaciones en Chamartín.

Después de varias semanas tras llegar a un acuerdo de colaboración entre la Fundación Real Madrid y Fundación ONCE para seguir impulsando la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad en el estadio Santiago Bernabéu, la Ciudad Real Madrid ha acogido este martes la ratificación del proyecto. Una iniciativa que lleva varios partidos y que ha funcionado con una valoración muy positiva por parte de estos aficionados.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, formalizó la continuidad de un proyecto que ha permitido reforzar la atención personalizada a personas usuarias de silla de ruedas y a personas con discapacidad visual durante los días de partido. «Ha permitido facilitar el acceso al estadio, mejorar los procesos de atención y acompañamiento y ofrecer una experiencia más accesible a los aficionados con discapacidad que asisten a los encuentros disputados en el Santiago Bernabéu».

Por su parte, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, se mostró satisfecho con la colación: «Es la unión de dos marcas muy importantes, una referente en el ámbito social y otra con reconocimiento mundial en el ámbito deportivo que, a través de su Fundación, demuestra su compromiso y preocupación por la sociedad», comentó.

«Gracias a esta colaboración, la Fundación Real Madrid y Fundación ONCE consolidan un modelo de trabajo conjunto basado en la mejora continua, la escucha activa de los usuarios y la búsqueda permanente de nuevas soluciones que permitan avanzar hacia un estadio cada vez más accesible e inclusivo», escribió el Real Madrid en su comunicado.