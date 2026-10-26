Mbappé celebra la victoria en el Clásico con un recado: «El que diga que no hay calidad es un mentiroso»

Doblete, victoria y centenario goleador de Kylian Mbappé con el Real Madrid. El jugador del conjunto blanco lo celebró a lo grande y dejó un recado a los críticos tras llevarse el Clásico con un doblete suyo, aunque afirmó que sus dos goles eran «únicamente un detalle», porque lo importante era «el equipo». Un equipo plagado de estrellas que tiró de orgullo para ganar en el momento menos pensado al Barcelona en el Camp Nou: «La calidad está aquí. Cuando ves los jugadores que están aquí… el que diga que no hay calidad es un mentiroso».

El delantero madridista quiso destacar el buen trabajo del equipo en todo momento. «El protagonista del equipo hoy es el grupo. Sabíamos que teníamos que hacer un partido de equipo y nos hemos preparado bien en los últimos partidos», señalaba.

«Hemos tenido momentos difíciles y ganar y estar todavía en la Liga es importante, pero hay que seguir. Sabemos que es un gran partido pero cuentan como tres puntos y hay que recoger muchos puntos para ganar la Liga», revelaba el delantero del Real Madrid al hablar sobre la victoria en el Camp Nou y la importancia de hacerlo para recortar distancias en la competición.

Sobre sus goles, Mbappé dijo que estaba «muy feliz», algo lógico puesto que alcanzó los 100 goles con el Real Madrid. «Todo el mundo sabe que me gusta meter goles, ayudar al equipo. Pero hoy es únicamente un detalle, porque lo más importante es la victoria, que va a dar mucha confianza al grupo y goles creo que voy a hacer muchos goles, que es lo importante», apuntaba Mbappé.

El delantero acabó señalando que esta temporada quieren terminar con la sequía de títulos y señaló que lo importante era rendir como grupo: «Si queremos pelear cosas este año lo tenemos que hacer en equipo. La calidad está aquí. Cuando ves los jugadores que están aquí… el que diga que no hay calidad es un mentiroso. Tenemos que hacer todo como equipo y como grupo porque así es como vamos a conseguir lo que queremos conseguir».