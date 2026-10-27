El Real Madrid cruza los dedos con Valverde

El Real Madrid está pendiente de Fede Valverde y sus molestias. La primera exploración realizada el mismo domingo tras el Clásico no dejó, en principio, señales de un problema especialmente serio. Un punto de partida que invita a la calma, aunque todavía falta la prueba que permita precisar el alcance de sus molestias. El uruguayo se someterá este miércoles a una resonancia para asegurar el diagnóstico y despejar las dudas. Hay que recordar que los de Mourinho vuelven a los entrenamientos a partir de las 15:30 horas.

Hasta entonces, prudencia. La impresión inicial es favorable, pero todavía resulta prematuro establecer plazos o anticipar su disponibilidad. El siguiente paso será conocer el resultado de esa prueba y, a partir de ahí, valorar cómo se encuentra el futbolista. El Madrid espera que la resonancia confirme las sensaciones de la primera exploración.

La atención sobre Valverde tiene una explicación que va más allá de su nombre. Mourinho cuenta con un jugador que le permite resolver varias necesidades dentro del mismo partido. Su despliegue sostiene al equipo, su velocidad ayuda a corregir y su capacidad para recorrer la banda ofrece soluciones tanto para defender como para atacar.

Una pieza que ordena la derecha

El uruguayo está llamado a tener un papel protagonista en el costado derecho. De lateral o unos metros por delante, su presencia permite al entrenador ajustar el equipo sin renunciar a intensidad, recorrido y llegada. Es una de esas piezas cuya influencia se aprecia también en lo que facilita a los demás.

«Es el mejor lateral derecho de la plantilla», aseguran en el club. La valoración resume la confianza en sus condiciones para una posición que exige defender espacios amplios, elegir cuándo incorporarse y responder cuando el equipo pierde el balón. Valverde reúne recursos para hacerlo y, además, conserva la amenaza de su golpeo.

La resonancia marcará el siguiente paso

Por eso, cualquier contratiempo suyo obliga a Mourinho a revisar alternativas. Si juega atrás, libera otras combinaciones en el centro del campo. Si actúa por delante del lateral, refuerza la protección de la banda y añade una salida para las transiciones. Su versatilidad tiene un valor especialmente alto para el técnico portugués.

Ahora, todo queda pendiente de la resonancia. El primer examen ofrece un motivo para respirar, pero falta la confirmación. El Real Madrid necesita conocer el alcance exacto de las molestias antes de decidir los siguientes pasos. Valverde se ha convertido en un futbolista importante para demasiadas cosas como para adelantar conclusiones. Mañana llegará la información que permita pasar de las primeras sensaciones a un diagnóstico más preciso.