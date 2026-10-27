Mbappé, sin títulos no hay oro

Kylian Mbappé salió de Londres con una certeza: para conquistar el Balón de Oro necesita ganar más con el Real Madrid. El francés vio cómo Harry Kane se llevaba el premio y tuvo que conformarse con quedarse a las puertas. Otra noche mirando un trofeo que persigue desde hace años. Para cambiar el desenlace, el camino más sólido pasa por llenar primero la vitrina del equipo. Después llegará el momento de pensar en la suya.

Su capacidad para marcar diferencias está fuera de discusión. Mbappé tiene gol, personalidad y una dimensión mundial que le permite aparecer en cualquier conversación sobre el mejor futbolista del planeta. Pero entre ser candidato y ser ganador existe una distancia que no siempre se recorre acumulando tantos. Necesita que sus goles expliquen los títulos del Real Madrid. Que, cuando termine la temporada, resulte difícil contar los éxitos del equipo sin empezar por su nombre.

El reglamento sitúa el rendimiento individual y el carácter decisivo por delante de los resultados colectivos. Los títulos no son un requisito obligatorio ni garantizan el premio. Pero, en una pelea entre estrellas con argumentos extraordinarios, ofrecen un respaldo que puede inclinar la votación. Mbappé necesita construir una candidatura que resista cualquier comparación.

La Champions lo cambia todo

La Copa de Europa representa su oportunidad más importante. Por lo que significa para el Real Madrid y por la atención que concentra cada eliminatoria. Un gol en semifinales, una actuación que rescata al equipo cuando está contra las cuerdas o una final decidida por sus botas tienen un peso que va más allá de la estadística.

Ahí está el salto que debe buscar. Mantener su producción durante el curso y elevarla cuando el margen de error desaparece. Ser la solución cuando al Madrid le cuesta encontrarla. El futbolista al que se agarra el equipo cuando una temporada entera cabe en noventa minutos.

Levantar la Champions le daría un argumento enorme. Hacerlo como protagonista reforzaría todavía más sus opciones. Tampoco sería una garantía automática, ya que dependería de su rendimiento, del de sus rivales y de lo sucedido en las demás competiciones. Pero difícilmente encontraría una plataforma mejor para acercarse al premio.

Por eso, su candidatura también depende de que el Real Madrid funcione. De que genere ocasiones, compita con continuidad y llegue con recursos a los meses decisivos. El éxito individual del francés empieza en una estructura colectiva capaz de sostenerlo.

Ganar la Liga y mandar en los grandes partidos

La Liga tiene un valor que tampoco debe despreciarse. Exige regularidad, obliga a responder cada semana y mide la capacidad de un equipo para sostener una carrera larga. Para Mbappé, conquistar el campeonato como referencia ofensiva supondría añadir otro argumento de mucho peso.

Los Clásicos ofrecen, además, un escaparate excepcional. Su doblete en el Camp Nou marca el tipo de actuación sobre el que puede construir el siguiente intento: goles, victoria y protagonismo ante un rival directo. Pero ese partido pertenece al nuevo recorrido. Las votaciones de esta edición ya estaban cerradas y, por lo tanto, lo ocurrido después no podía cambiar el resultado de Londres.

La tarea consiste en dar continuidad a esas noches. Que la exhibición frente al Barcelona tenga consecuencias en la clasificación y encuentre prolongación en Europa. Un gran Clásico fortalece una candidatura. Una temporada de grandes partidos puede convertirla en favorita.

Liderar de manera colectiva

Mbappé comparte equipo con futbolistas capaces de decidir los mismos encuentros y aspirar a los mismos reconocimientos. Vinicius y Bellingham también tienen argumentos para ocupar el centro del escenario. Pero enfocar la temporada como una batalla contra sus compañeros sería equivocarse de objetivo.

El francés necesita que los demás jueguen bien. Que le encuentren, le acompañen y aprovechen los espacios que genera. Su liderazgo también se mide en las decisiones que mejoran al Real Madrid: cuándo acelerar, cuándo asociarse y cuándo el pase ofrece más posibilidades que el disparo.

Si varios compañeros firman una temporada extraordinaria, las preferencias de los votantes pueden repartirse. Eso no convierte el éxito ajeno en un problema. La respuesta de Mbappé debe estar en el campo, construyendo una superioridad reconocible por su influencia en el juego y en los resultados. Los penaltis o las faltas pueden aumentar su cuenta; las decisiones importantes construyen su autoridad.

Que la temporada termine con copas

Francia también contará en su candidatura, aunque habrá que valorar las competiciones que entren en el próximo periodo de evaluación. Lo que no corresponde es explicar la derrota de Londres por un supuesto título mundial de Kane: Inglaterra terminó tercera y España fue campeona. El análisis debe partir de lo ocurrido, sin fabricar una explicación a medida del ganador.

Mbappé tampoco necesita vivir pendiente de cada pronóstico. Necesita llegar al final del curso con una respuesta contundente a dos preguntas: qué ganó el Madrid y cuánto tuvo que ver él.

La Champions sería el argumento más poderoso. La Liga añadiría continuidad y autoridad. Conquistar ambas como futbolista decisivo le permitiría presentar una candidatura formidable. Londres ha dejado otra decepción, pero también un objetivo concreto, que se centra en que, para que el próximo Balón de Oro termine en sus manos, sus goles tienen que acercar grandes títulos al Real Madrid.