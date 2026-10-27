Louzán pide el indulto de Mbappé tras el veto de China: «Hay que valorar que rectificó al instante»

Rafael Louzán ha salido para defender a Kylian Mbappé. A raíz del veto de China con las emisiones de la Liga y todo lo que rodea al futbolista francés, el presidente de la RFEF ha rebajado la tensión con el gobierno asiático, señalando el indulto del jugador después de haber rectificado públicamente y destacando la importancia de que el fútbol español siga teniendo buena relación con el Lejano Oriente. «Las personas, si de una manera inmediata reconocen el error, hay que ponerlo en valor. Es muy importante nuestra promoción de la Liga de Fútbol Profesional en ese país —China—; además, tenemos muchos compañeros y compañeras que están trabajando allí, así como entrenadores. Espero que las cosas vuelvan al sitio de donde nunca debieron salir», expresó Louzán en la firma del I Convenio Colectivo Arbitral Femenino en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Las palabras de Louzán llegan después de que Mbappé se disculpase por carta después de bromear con el meme en el que aparecía el rostro del jugador superponiéndose al exlíder asiático Mao Zedong: «Mi comentario fue imprudente y ahora comprendo que ha ofendido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido. Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente», manifestó.

Un discurso de la Federación muy diferente al que hizo Tebas, quien no dudó en aprovechar la ocasión para señalar a la estrella del Real Madrid: «Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a la Liga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de la Liga y de todos sus clubes», dijo.

China, muy cabreada con Mbappé

Este martes, la televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga después de la polémica por unas declaraciones de Mbappé sobre un ‘meme’ en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong. El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional ‘The Paper’, el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como «dictador chino».

«Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos», expresó Mbappé en una entrevista al programa francés ‘The Bridge’, preguntado por su ‘meme’ favorito.

El medio chino The Paper, citando fuentes oficiales, informó de que el futbolista «ofendió profundamente a China» con sus declaraciones. Por ello, avanzaron que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé fueron suspendidos, asegurando que el veto podría extenderse, incluso, hasta romper «por completo» las colaboraciones.

Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista del francés. «Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales», expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group.