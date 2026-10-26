Radicales del Barcelona agredieron a Camavinga con una bandera en la celebración del segundo gol del Real Madrid

También hubo noticias desagradables que contar en el Clásico de Liga que ganó el Real Madrid en el Camp Nou, como el doble banderazo que recibió Camavinga en su cabeza proveniente de radicales culés durante la celebración del segundo gol de Mbappé que le dio la victoria al equipo de José Mourinho. Los jugadores madridistas también sufrieron el lanzamiento de varios objetos.

El Real Madrid ganó en el Camp Nou con un gol de Mbappé en el minuto 87 que silenció el Camp Nou después de una extraordinaria jugada de Camavinga. El francés dejó retratado a Cubarsí con un autopase magnífico y un gran pase a su compatriota francés.

Toda la plantilla del Real Madrid fue a celebrar el gol con Camavinga, sabedores de lo mal que lo ha pasado el mediocentro francés. Sus compañeros se avanzaron con él junto a la grada del Camp Nou y fue en ese momento cuando varios radicales del Barcelona utilizaron su furia para lanzar varios objetos a los jugadores madridistas. También, debido a la cercanía de la grada, le pegaron dos banderazos a Camavinga en su cabeza. Por suerte, demasiado flojos, por lo que la cosa no llegó a mayores. Pero, en definitiva, una agresión.

Tras la gran celebración madridista, Martínez Munuera tuvo que advertir por la megafonía del estadio que, por favor, no siguieran lanzando objetos al campo. Un aspecto que podría ser sancionado por la Liga, ya que las imágenes que existen de la acción y que están rulando por redes sociales son más que claras y evidentes.