El gol perfecto del Real Madrid en el Camp Nou: un minuto de jugada, 20 toques y todos los jugadores participaron

El primer gol del Real Madrid en el Camp Nou fue una oda al fútbol del equipo de José Mourinho. Un gol perfecto que adelantó al equipo blanco contra el Barcelona en el Clásico, en el que los once jugadores tocaron la pelota tras una recuperación de Valverde, duró casi un minuto y se dieron 20 toques hasta el remate de Mbappé al fondo de las mallas.

Mourinho fue valiente en el Clásico, colocó a Bernardo Silva en el centro del campo y su equipo decidió durante muchos minutos competirle al Barcelona con la pelota. Se la robó al equipo de Flick y jugó al fútbol con mucho criterio. Demostró el Real Madrid que a este Barça también se le puede quitar la pelota.

El 0-1 de Mbappé demostró en el Camp Nou el gran juego del Real Madrid, sobre todo durante el primer tiempo. Una jugada perfecta que duró casi un minuto, en la que participaron los once jugadores del equipo y en la que se realizaron hasta 20 toques.

La jugada empezó en el 39:54 con una gran recuperación de Valverde en la esquina de su propia área y terminó con el remate de Mbappé tras un despeje de Gerard Martín en el 40:47. Una gran jugada muy bien trenzada, triangulando con cabeza y desesperando al Barcelona en su presión. Se pudo ver incluso cómo Fermín o Lamine hacían aspavientos con los brazos tras ver cómo el equipo blanco movía la pelota.

Bernardo Silva fue la máquina organizadora de esa jugada, moviendo al equipo de un lado a otro. Hasta Lunin tocó la pelota, dejándosela a Huijsen en corto. Todos tocaron la bola, hasta Mbappé en el remate, con un solo toque. Una jugada que ha maravillado y sobre todo ilusionado a todo el madridismo.