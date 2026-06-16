No queda nada para el ‘Yellow Day’: ¿por qué se considera el día más feliz del año?

El mes de enero se suele asociar al conocido Blue Monday, simbolizando el día más triste del año. En cambio, el mes de junio trae su simbología positiva conocida como el Yellow Day, un día que ha ido ganando reputación por ser el día más feliz del año. El 20 de junio, los expertos en meteorología, psicología y bienestar destacan una combinación de factores que favorecen el optimismo y el buen estado de ánimo. A punto de comenzar esta celebración, muchas personas se preguntan qué esconde esta fecha y por qué genera tanto interés cada año.

El concepto del ‘Yellow Day’

El Yellow Day es un día clave que surgió para destacar las circunstancias que, según los estudios realizados, se asocian a una mayor sensación de felicidad entre la población. Aunque no es una festividad oficial, su popularidad ha crecido en los últimos años debido a la difusión en medios de comunicación y redes sociales. El color amarillo, relacionado con la luz, la energía y el optimismo, dan nombre a esta jornada que coincide con la llegada del verano.

¿Por qué es el día más feliz del año?

Los expertos advierten de varios factores que convergen en torno al 20 de junio y que pueden influir de manera positiva en el estado de ánimo de las personas:

Más horas de luz solar.

La proximidad del solsticio de verano : trae jornadas largas y luminosas. Además, la exposición a la luz natural favorece la producción de serotonina, una sustancia relacionada con la sensación de bienestar.

: trae jornadas largas y luminosas. Además, la exposición a la luz natural favorece la producción de serotonina, una sustancia relacionada con la sensación de bienestar. Buen tiempo y temperaturas agradables.

Las condiciones meteorológicas: suelen ser más favorables en esta época del año, lo que produce más ganas de realizar actividades al aire libre y aumenta la interacción.

La condición de las vacaciones

Para mucha gente, junio marca el inicio de la cuenta atrás para las vacaciones de verano. El pensamiento de descanso y ocio produce emociones positivas y reduce la sensación de estrés. Además, las reuniones con amigos, los eventos al aire libre y las celebraciones propias de la temporada favorecen la conexión social, uno de los puntos más vinculados a la felicidad.

La base científica de los expertos

La ciencia no entra totalmente en este concepto, pero sí se apoya en elementos que diversos estudios han relacionado con una mejora del bienestar emocional, como la exposición al sol, el ejercicio físico, el tiempo libre y las relaciones sociales. Por tanto, se considera una iniciativa simbólica que reflexiona sobre los hábitos que favorecen una vida mejor.

¿Cómo se puede disfrutar el Yellow Day?

Los especialistas recomiendan aprovechar esta jornada para realizar actividades que potencien el bienestar como pasar tiempo al aire libre, practicar ejercicio físico, compartir momentos con familiares y amigos, dedicar tiempo a aficiones personales y desconectar de las preocupaciones cotidianas.

La llegada de este día es un reflejo de disfrutar de los pequeños momentos que aportan a una mayor felicidad y bienestar en el día a día de la gente.