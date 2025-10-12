El Real Madrid activa el plan Wharton

El Real Madrid mantiene en su radar a Adam Wharton, mediocentro inglés de 21 años que milita en el Crystal Palace, como el primer candidato de la lista de centrocampistas para reforzar al equipo la próxima temporada. El internacional con los pross, con contrato largo por delante hasta 2029, tuvo ofertas del Manchester City, del Liverpool y del Chelsea este pasado verano pero su equipo se negó a venderlo por debajo de 70 millones de libras.

Adam Wharton está feliz en el Crystal Palace y ya conquistó la pasada temporada la prestigiosa FA Cup, pero cree que ha llegado el momento de dar el salto a un equipo grande a final de temporada. Por respeto a su club preferiría salir de la Premier, pero son precisamente los trasatlánticos de la mejor liga del mundo los grandes rivales del Real Madrid para fichar a uno de los jugadores más cotizados del próximo mercado veraniego.

Además, Adam Wharton, que ya formó parte de la expedición de la selección de Inglaterra en la última Eurocopa, tiene todas las papeletas para estar en el Mundial en el combinado de Tuchel, por lo que el centrocampista del Crystal Palace podría revalorizarse todavía más tras la cita mundialista que se disputará en tierras norteamericanas.

Se pegan por Wharton

Adam Wharton ya es un futbolista cotizadísimo porque su talento y su edad le convierten en un jugador muy deseado. El Real Madrid, que ya tanteó a su entorno de manera informal el pasado verano, es consciente de que si quiere fichar a la estrella del Crystal Palace le tocará rascarse el bolsillo igual que ha hecho el pasado verano en el que gastó casi 110 millones por dos defensas (Huijsen y Carreras) más otros 60 kilos por una perla de 18 años (Mastantuono) sin ninguna experiencia en el fútbol europeo.

Por eso si el club blanco quiere fichar el próximo verano a Adam Wharton sabe que tendrá que pagarlo… o se lo llevará alguien de la Premier como ocurrió en el último mercado con dos futbolistas que encantaban a Xabi Alonso: Zubimendi, que se fue al Arsenal, y Reijnders, que acabó en el Manchester City. Si el Real Madrid no quiere que se repita la historia y quedarse compuesto y sin cerebro, tendrá que pagar más de 70 millones de libras.

Xabi Alonso tiene muy claro que su equipo necesita un Kroos y en la actual plantilla sólo tiene a Dani Ceballos con ese perfil. El problema es que el utrerano, que ya no es un niño porque va camino de la treintena, tiene un rendimiento irregular debido a su propensión a sufrir lesiones que acaban cortándole el ritmo cuando mejor está.

A pesar de su juventud, Wharton ya ha disputado 42 partidos en la Premier más otros 44 en la Championship cuando apenas era un crío que militaba en el Blackburn Rovers. Su llegada al Real Madrid encajaría a la perfección dentro de la política del club blanco de fichar a los mejores futbolistas jóvenes que ofrezca el mercado antes de que den el salto a un club grande del que ya no sea tan sencillo sacarles.