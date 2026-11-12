El Real Madrid destroza a la mejor defensa de la Euroliga y le endosa su mayor paliza

El Real Madrid de los 100 puntos volvió cuando menos se esperaba. Diezmado por las lesiones y enfrente de la mejor defensa de la Euroliga, los de Pedro Martínez recuperaron su versión más anotadora para endosar su mayor paliza al Estrella Roja (105-84) y firmar su séptima victoria en el campeonato, con la que regresa a puestos de play-off. Por situar la grandeza de su triunfo, el equipo blanco arrolló a un rival que había anotado un máximo de 85 tantos esta temporada.

Que Andrés Feliz (11 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 20 de valoración) y Gabriele Procida (19 encestes con 4 triples, 4 capturas y 22 créditos) lideren y brillen a partes iguales en este Real Madrid ya no es nuevo y es por eso que lo más positivo de este jueves es que Timothé Luwawu-Cabarrot (18 puntos, 3/4 en triples y 19 de valoración) y Nick Smith Jr (13, 3/6 en triples, 4/10 en tiros y 9) los dos fichajes más sonados del verano, por fin aparecieron para reivindicarse con la camiseta blanca.

Tercera semana seguida en la que el Real Madrid recibía una visita de altura en el Palacio. Después de ganar al Fenerbahce y rozar la gesta con plaga de lesiones ante el líder Panathinaikos, los blancos se medían al segundo clasificado, el Estrella Roja. El equipo de Ibon Navarro, revelación de los banquillos en su primera temporada entrenando en la Euroliga.

La cifra de lesionados se mantenía en el cuadro blanco. De hecho, eran los mismos cincos que el jueves pasado: Facu Campazzo, Théo Maledon, Mikael Jantunen, Gaby Deck y Usman Garuba. Pero en este Madrid no hay excusas y en parte es gracias al discurso que ha instaurado su entrenador y que se refleja en el comportamiento de los jugadores sobre la cancha.

Del aplastamiento a la relajación

El rival del cuadro madridista llegaba con el cartel de ser el que mejor defiende de la Euroliga. ¿Y qué hizo el Madrid? Endosarle un primer parcial de 38-20. Tremendo arranque. Con una riquísima rotación en el puesto de alero porque 18 tantos fueron de Procida (10) y Luwawu-Cabarrot (8) y un acierto bestial (13/18 en tiros de campo). El plan de Pedro salía a la perfección.

Se esperaba que un oponente de la magnitud del actual Estrella Roja reaccionase. Y así fue. Los serbios se reengancharon a un partido que bien pudieron perder antes del descanso, incidiendo en el triple y encontrando el liderazgo de Cameron Carter, que anotó ocho puntos seguidos sin fallo después de que Baldwin y Ognjen desatasen un parcial de 2-19 con dos encestes desde el perímetro.

De 44-20 a 46-39. Estrella Roja estaba ahí, pero Pedro Martínez no quería más concesiones en defensa. Para arreglar las carencias, tuvo que sacrificar el descanso de Feliz y los blancos volvieron a distanciarse, cerrando la primera parte con otro parcial de 10-2, con triples de Jaime Pradilla (5 puntos, 8 rebotes y 15 de valoración) y un Nick Smith que encestó dos en seis minutos en pista (56-41).

El americano por fin se destapó, aunque no fue el único que mejoró su versión respecto a lo visto hasta el momento. También Luwawu-Cabarrot. El francés salió con cinco puntos seguidos tras el descanso que provocaron que el Real Madrid volviese a los 20 de ventaja. Estrella Roja apuraba sus opciones desde el perímetro, pero los blancos seguían disparando cañonazos.

El Real Madrid sentencia tras el descanso

Chuma Okeke se atrevía y Procida y Nick Smith convertían su tercer triple. Tres acciones que, junto a las penetraciones de Feliz, ponían el 78-53. Otras dos buenas acciones del americano garantizaron que la victoria no se escapaba del Palacio (82-59 al final del tercer cuarto).

El último fue otro recital de triples: Luwawu-Cabarrot, Alberto Abalde, Procida… y Sergio Llull. El Real Madrid olió la sangre y no tuvo piedad con uno de sus potenciales rivales por un puesto alto en la clasificación de cara a los play-offs… Viajará, cuando le toque, a Belgrado con una losa de 21 puntos sobre el Estrella Roja. Casi nada. No fue superior porque los de Ibon Navarro se esforzaron en maquillar el resultado al final. A falta de siete minutos, los blancos mandaron por 31 dígitos (92-61).