Raúl se estrella en su debut con el Oviedo: «Nos hemos precipitado»

Raúl González Blanco no ha podido empezar su proyecto en el Oviedo con victoria. El equipo se enfrentaba al Girona en el Carlos Tartiere y los visitantes han conseguido remontar para imponer el 1-2 final. Alberto Reina inauguró el marcador y la afición estaba volcada, pero los tantos de Abel Ruiz y Oleksandr Pyshchur fueron un jarro de agua fría.

El partido ha estado muy igualado y los detalles han marcado la diferencia. De hecho, el Oviedo consiguió rematar en 17 ocasiones frente a los 11 remates de sus rivales, aunque solo consiguió dirigir cinco a portería. En la previa del encuentro, el entrenador dejó claro que quería un estilo de juego muy concreto: «Queremos ser un equipo muy presionante, muy vertical».

Las cosas de palacio van despacio. Raúl busca implantar su filosofía en el Carlos Tartiere. El técnico ya advirtió que los milagros no existen y no será fácil recuperar las buenas sensaciones. Sin embargo, la clasificación no perdona, con esta última derrota, el equipo tiene que conformarse con la novena posición con rivales directos que aún no han disputado sus partidos.

El entrenador ha expuesto sus conclusiones en rueda de prensa: «El partido creo que fue igualado, pero cuando mejor estábamos y tuvimos el 2-0 en dos acciones muy mejorables el Girona le ha dado la vuelta al partido. Esos detalles en Segunda son muy importantes, pero me quedo con muchas cosas y con la intención. Nos hemos precipitado con balón, no estuvimos bien en eso y es normal que la gente esté descontenta, como lo estamos nosotros».

Raúl mira hacia el futuro

El ex del Real Madrid quiere aprender de los errores de este sábado para mejorar su proyecto: «Vamos a seguir trabajando, este club y esta ciudad no se rinden y hoy todo el mundo esperaba otra cosa. En este deporte a veces no hay debuts soñados, era algo que podía suceder. Mañana mismo nos ponemos a trabajar para potenciar las cosas que hemos hecho bien y mejorar las que no».