Científicos, sin explicación ante el «poder» de esta mujer rusa que recuerda a Superman

Uno sueña siempre con los superhéroes y sus poderes (volar, teletransportarse, invisibilidad), pero siempre se choca con la realidad. Pero hay casos donde los científicos no explican lo que sucede y es el caso de una mujer, Natasha Demkina (Saransk, Rusia, 39 años). Tiene la capacidad de tener visión de rayos X.

En un programa en Reino Unido, con sólo 17 años, Demkina fue capaz de identificar correctamente el tobillo dolorido de la presentadora Fern Britton, algo que desconcertó a los científicos. A los 10 años, la rusa era capaz de ver dentro del cuerpo humano, ya que podía percibir detalles de órganos, huesos y tumores sin tener que depender de la tecnología médica.

Por su fama, comenzó a recibir atención internacional. En 2005, Natasha fue invitada a participar en un estudio controlado por profesionales británicos. Allí fue monitorizada por un grupo de médicos y radiólogos para ver si realmente podía ver el interior de los cuerpos. En 2006, fundó el Centro de Diagnósticos Especiales de Natalia Diómkina, con el objetivo de investigar y tratar enfermedades.

Resultados de la prueba de los científicos

Los resultados de la prueba fueron controvertidos. Algunos de los investigadores afirmaron que Natasha había hecho observaciones correctas, pero los críticos sostuvieron que los productos no eran concluyentes y no demostraban la existencia de la habilidad de rayos X en la rusa. Con este veredicto tan ambiguo, la comunidad científica optó por el escepticismo y afirmó que podría tratarse de un fenómeno psicológico.

A pesar de ello, el interés de los medios de comunicación por el caso de Natasha todavía es constante, en especial en el ámbito de la parapsicología y fenómenos inexplicables. Estas historias de personas con habilidades inexplicables han generado interés en el ser humano desde el comienzo de los siglos, y el caso de esta mujer rusa es uno de los casos que desafían la comprensión de los científicos y que recuerdan que todavía hay misterios sin resolver.