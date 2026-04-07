La reflexión de Arturo Pérez-Reverte, escritor: “Hay dos cosas que me hacen mirar el mundo con interés cada mañana”

A sus 74 años, el escritor Arturo Pérez-Reverte sigue dejando reflexiones que invitan a pensar. En una de sus últimas apariciones públicas ha dejado una frase que se ha hecho viral en las redes sociales por su profundidad, ya que habla de dos ideas simples, que según él, le hacen levantarse cada día con un interés por el mundo.

Dos razones para seguir mirando

En una reciente entrevista, el escritor asegura que hay dos cosas que mantienen viva a día de hoy su curiosidad cada mañana. Aunque no las plantea como una fórmula universal, sí que reflejan su manera de entender la vida, ya que es una mezcla de escepticismo, experiencia y muchas ganas de seguir aprendiendo.

Lejos de lanzar mensajes optimistas superficiales, Pérez-Reverte lanza una reflexión que conecta con una idea mucho más realista, y es que el interés por el mundo no nace de la ilusión constante, sino de la capacidad de observar, cuestionar y comprender lo que ocurre alrededor.

La importancia de no perder la verdad

Uno de los aspectos clave que menciona el escritor es la relación con la verdad. En sus propias palabras, el día que deje de buscarla o de percibirla, perderá también el interés por todo lo demás.

Esta idea encaja a la perfección con su trayectoria como periodista y corresponsal de guerra durante más de dos décadas, una etapa que marcó profundamente su forma de ver y percibir la realidad.

Para Pérez-Reverte, entender el mundo implica también asumir sus contradicciones, sin intentar maquillarlas ni simplificarlas.

Un mensaje que conecta con hoy

En un mundo tan marcado por la sobreinformación y la incertidumbre, sus palabras han resonado especialmente. Frente al ruido constante, propone algo sencillo pero muy poderoso: buscar la verdad y mantener siempre la curiosidad.

En definitiva, la reflexión de Arturo Pérez-Reverte no es una fórmula mágica, sino una invitación a mirar la realidad con ojos críticos y mente abierta. Dos hábitos que, según el escritor, son suficientes para seguir encontrando el sentido y el interés cada mañana.