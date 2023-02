«Ayuso, Dancausa… estáis en la lista». Al más puro estilo de ETA, la

presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder de Nuevas

Generaciones en Madrid, Ignacio Dancausa, han sido amenazados

de muerte en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad

Complutense donde dan clase Pablo Iglesias y Juan Carlos

Monedero. Dancausa lideró hace unos días la concentración de un

centenar de estudiantes en apoyo a Ayuso durante el escrache de

grupos de ultraizquierda a la presidenta madrileña al recibir el título

de alumna ilustre de Ciencias de la Información.

En una entrevista a LA ANTORCHA de OKDIARIO, Ignacio

Dancausa ve el vídeo grabado por una compañera suya de la

asociación Libertad sin Ira denunciando las pintadas con las

amenazas de muerte. Ignacio Dancausa anuncia que va a presentar

una denuncia ante la Guardia Civil.

Ignacio Dancausa tiene 21 años y estudia parte de su carrera en

Ciencias Políticas. Lidera, sin miedo, un movimiento, cada vez

mayor, de jóvenes valientes en la Complutense rebelándose contra

el clima de amenazas, coacciones y violencia que impone la

izquierda desde hace décadas (con la complicidad de profesores y

cargos universitarios) y que es especialmente lamentable en la

facultad donde dan clase Iglesias y Monedero «donde, hasta hace

poco, seguían -dice- las pintadas en favor de ETA». En un reportaje,

este pasado fin de semana, Irene Tabera mostraba en OKDIARIO el

cochambroso estado de la Facultad con pintadas y panfletos

amenazantes en favor de Chávez, el comunismo o activistas de

ultraizquierda condenados por violencia.

Ignacio Dancausa no se arruga. Se metió en esto -afirma- para

luchar y movilizarse contra la politización de la Universidad

Complutense: «La violencia y las amenazas está escalando y van a

más porque tienen miedo, porque sienten que están perdiendo la

impunidad. Cada vez, estos movimientos están mejor organizados. Al principio, eran amenazas en redes; alguna vez se nos han

encarado y ahora ya han pasado a las amenazas de muerte».

El cartel que muestra su compañera pone: «Libertad sin ira, fascistas,

estáis en nuestra lista». A continuación se ve la lista con el nombre

de Ayuso y Dancausa. El lenguaje y el formato de amenaza lleva la

escuela de ETA. Desde hace tiempo, la policía tiene identificados

los contactos de estos movimientos de la ultraizquierda madrileña -y

en concreto de esta facultad- con los movimientos de estudiantes

próximos a ETA en el País Vasco y, en su momento, hace años,

con Jarrai.

El presidente de Nuevas Generaciones de Madrid afirma que «la

situación es preocupante»: «El recortado debe tomar medidas y

hacer algo al respecto. Sabemos quiénes son con nombres y

apellidos. Sabemos qué organizaciones están detrás. Y ahora va a

haber una denuncia. El rectorado tiene instrumentos de sobra para

hacer algo. Hay una ‘Ley de Convivencia Universitaria’ [aprobada

por Sánchez hace un año] que permite expulsar, llegado el caso, a

personas que organicen estas cosas».

Ignacio Dancausa señala que «si el Rectorado no toma medidas será

porque tienen otras prioridades o porque está a gusto con esa

violencia o porque apoya lo que hace esa gente…». Los estudiantes

saben quién se dedica a las amenazas porque, además, en el clima

de impunidad en el que se mueven en Ciencias Políticas, no se

esconden: «No voy a decir los nombres para no hacerles publicidad,

que es lo que quieren, pero todos los sabemos. Hay profesores que

apoyan este tipo de cosas. Nosotros les conocemos también». «Y,

¿vinculaciones con algún partido político?», le preguntamos. «Pues

no lo sé, pero esta asociación tiene un nombre muy similar a la que

tenía Pablo Iglesias en tiempos».