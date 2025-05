No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas puertorriqueños que más éxito está cosechando en todo el planeta. Y siendo honestos, no es para menos. Siempre tuvo claro que la música era su vida, por lo que no dudó en luchar para hacer su sueño realidad. ¡Y lo ha logrado, con creces! Hace un tiempo, el artista sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo álbum titulado Debí Tirar Más Fotos. Este proyecto no dejó indiferente a nadie, tanto es así que se ha convertido en uno de los más exitosos de la trayectoria de Bad Bunny. Una de las cuestiones que más llamó la atención de este disco fue, precisamente, su portada. No solamente por su simpleza, sino porque en ella podíamos ver dos sillas de plástico. Algo poco habitual en proyectos de este tipo.

Tiempo después de su lanzamiento, empezamos a ver cómo Bad Bunny ha querido jugar con ese concepto. ¿De qué forma? Poniendo un par de sillas de plástico en un gran número de estadios en todo el mundo. Una estampa de lo más curiosa, que ha provocado que todos sus seguidores empiecen a enloquecer ante la posibilidad de que el puertorriqueño esté dando pinceladas de lo que está por venir. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a una gira mundial en la que los principales estadios del planeta son los protagonistas. Pero, ¿y qué hay de España? Como es de esperar, no podía faltar en esta sorprendente lista de recintos que podrían acoger sus conciertos. Y es que tanto en Madrid como en Barcelona se han encontrado estas sillas blancas de plástico que aparecen en la portada del último álbum de Bad Bunny, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano y en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

No sería ninguna sorpresa que el puertorriqueño haya decidido incluir a España en su Debí Tirar Más Fotos World Tour, ya que es algo que ya avanzó en enero. Es más, aseguró que no solamente iba a pasar por nuestro país, sino también por otros tantos como Italia, México o Argentina. Curiosamente, lugares en los que también han aparecido misteriosamente esas sillas de plástico.

En el vídeo en cuestión, que no tardó en hacerse viral, el puertorriqueño hizo la siguiente afirmación: «Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España…(lo sé)».

Y añadió: «Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo». Por lo tanto, ya avanzaba que, en los próximos meses, iba a confirmar una de las noticias más esperadas por sus fans, como son las fechas de su nueva gira mundial con motivo del lanzamiento del álbum Debí Tirar Más Fotos.

¿Cuándo saldrán a la luz las fechas de los conciertos de Bad Bunny en España?

Por el momento se desconoce este dato, ya que únicamente hemos sido testigos de cómo los perfiles oficiales en redes sociales de los estadios en cuestión han publicado la imagen, sin más datos a la vista. Aun así, lo más probable es que en los próximos días o semanas, Bad Bunny confirme las fechas de este tour.

Eso sí, parece más que claro que estos shows se desarrollarán en 2026, puesto que el artista cuenta con otros tantos proyectos profesionales que se alargarán en el tiempo. Además, estamos hablando de algo verdaderamente exigente como es una gira mundial, por lo que requiere mucho tiempo de preparación. En todos los sentidos. ¡Muy pronto saldremos de dudas!