Bad Bunny: todas las referencias a Kendall Jenner en el videoclip de ‘Where she goes’

El romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner lleva en conocimiento del escrutinio público más o menos desde principios de año. Aunque ninguno de ellos lo ha confirmado, los paparazzi les han pillado muchas veces yendo o viniendo a alguna de sus citas o incluso besándose. De hecho, casi cada aparición pública de ambos acaba haciéndose viral en las redes sociales.

Poco después de ese primer beso captado por los flashes, el cantante lanzaba WHERE SHE GOES. A pesar de su título en inglés, el tema está íntegramente en español y significa “dónde ella va”. Esta sería una referencia a la joven Kardashian y la canción hablaría sobre cómo se conoció la pareja.

Sin embargo, aunque la letra y el título ya serían distintivos de sobre a quién va dirigido el tema, la mayoría de las referencias a la modelo aparecen en el videoclip del sencillo. Este está ambientado en medio de un desierto en el que Bad Bunny toma un coche para conducir hasta una fiesta. Esta se sucede alrededor de una hoguera y allí conoce a una chica, momento a partir del cual empiezan a intercalarse estas pequeñas pistas que apuntarían a Kendall Jenner.

La primera y más clara es que tanto la joven del videoclip como Kendall se parecen. Además, la chica del video aparece en cierto momento luciendo ropa interior blanca y unas alas que recuerdan a las de los ángeles de Victoria’s Secret. La modelo ha desfilado en alguna ocasión para esta marca y además se disfrazó de ángel junto a sus hermanas en una fiesta de esta temática. Se plasman también gustos y aficiones de la Kardashian como los coches antiguos y los caballos, elementos que aparecen varias veces a lo largo de la duración de la pieza audiovisual. Otras referencias son el primer plano de un escorpión, animal que representa al signo del zodiaco de Jenner, Escorpio.

El tequila también es protagonista del videoclip y justamente la maniquí posee una marca de esta bebida alcohólica. Por último, un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie. Durante una de las escenas Bad Bunny y la joven cruzan miradas y se mantienen fijos el uno en el otro. Mientras transcurre esta acción, él aparece rodeado de solo mujeres mientras con ella se encuentran tanto hombres como mujeres. Esto haría referencia a los rumores de una posible bisexualidad de Kendall Jenner que salieron hace un tiempo. Fue la propia aludida la que se encargó de desmentirlos en una entrevista poco después.