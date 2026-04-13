El PP presidirá las Cortes de Castilla y León tras un acuerdo con Vox

Un representante del Partido Popular presidirá las Cortes de Castilla y León durante toda la legislatura que comienza mañana tras llegar a un acuerdo con Vox sobre un reparto de la Mesa del Legislativo y a expensas del posterior pacto sobre la gobernabilidad de la comunidad autónoma. En el acuerdo consta que el PP ocupará la presidencia, mientras que Vox contará con la vicepresidencia primera.

«Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos, que coinciden en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando». Tanto en Extremadura como en Aragón, el PP también se había quedado con la mesa, como ha sucedido esta vez en Castilla y León.

Ambos partidos han enviado este lunes un breve comunicado en el que detallan que se trata de un acuerdo «firme y duradero», que prevé que el PP presidirá las Cortes tras siete años sin hacerlo, mientras que Vox ocupará la vicepresidencia primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán, candidato de Vox en las recientes elecciones, fue elegido presidente.

Con esta configuración, el órgano rector de la Cámara quedará compuesto por dos representantes del PP, dos de Vox y dos del PSOE, frente a la conformación inicial que correspondería por número de votos con tres miembros del PP, dos de PSOE y uno de Vox. Así, este reparto implica que los populares han perdido la mayoría en la Mesa de las Cortes.

Los dos partidos han subrayado que se trata de un acuerdo «firme y duradero» que sirve como paso previo para la formación de un Ejecutivo autonómico «útil y eficaz». Además, el pacto demuestra «la voluntad de entendimiento» para que la Comunidad cuente con un Gobierno que preste «servicios públicos de calidad», y, a su juicio, se recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos en las elecciones del pasado 15 de marzo.

Además de la Presidencia y la Vicepresidencia Primera, el Partido Popular y Vox se quedarán dos de las tres Secretarías del órgano rector, mientras que el PSOE contará con la Vicepresidencia segunda y una Secretaría. Ambas formaciones han insistido en el carácter «definitivo» de este entendimiento, que enmarcan en una llamada a «facilitar la gobernabilidad y asegurar el buen funcionamiento de la institución parlamentaria durante los próximos cuatro años».