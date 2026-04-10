El Gobierno de Mañueco logra atraer un 185% más de inversión extranjera en 2025

El Gobierno de Castilla y León, dirigido por Alfonso Fernández Mañueco, logró que la inversión extranjera directa en Castilla y León alcanzara los 581,1 millones de euros durante el ejercicio de 2025, lo que supone un incremento del 185,4% respecto al año anterior, según los datos oficiales de la comunidad. Este resultado contrasta de forma marcada con la evolución registrada a nivel nacional, donde la inversión exterior retrocedió un 21,8% en el mismo periodo.

La inversión neta en la comunidad, una vez descontadas las desinversiones, se situó en 537 millones de euros, lo que confirma la solidez del capital efectivamente retenido en el territorio.

Por origen del capital, Bélgica se situó como primer inversor con 240,3 millones de euros, una cifra que por sí sola representa más del 41% del total captado por la comunidad. Les siguieron Portugal, con 70,3 millones, e Italia, con 70,1 millones. A continuación se posicionaron Alemania, con 66,4 millones; Malta, con 40,3 millones; Francia, con 25,9 millones; y Países Bajos, con 24,3 millones.

Por sectores de actividad, la fabricación de otro material de transporte concentró la mayor parte del capital recibido, con 240,3 millones de euros, una cifra que coincide con la inversión belga y que apunta a una operación industrial de gran envergadura. El sector agrícola captó 114,7 millones, mientras que el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire recibió 84,5 millones.

La industria de la alimentación atrajo 64,4 millones, seguida de investigación y desarrollo con 31,6 millones. En posiciones siguientes se registraron la fabricación de maquinaria y equipos con 17,9 millones; la fabricación de productos de caucho y plásticos, 10,3 millones; la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, 6 millones; y almacenamiento y actividades anexas al transporte, 4,6 millones.

El área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) mantiene en la actualidad 1.048 proyectos activos de inversores interesados en la comunidad, de los cuales 221 se encuentran en distintas fases de ejecución, lo que indica un flujo sostenido de capital en tramitación para ejercicios futuros.

Castilla y León también invierte fuera

La inversión de capital castellanoleonés hacia el exterior alcanzó los 34,1 millones de euros en 2025. México fue el principal destino, con 11,4 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 6,2 millones y Perú con 5 millones. Chile recibió 3,5 millones; Italia, 2,6 millones; y China, 1,9 millones. Otros destinos fueron Argentina (0,9 millones), Brasil (0,8 millones), Colombia (0,6 millones), Indonesia (0,5 millones) y Malasia (0,4 millones).

Por sectores, los servicios financieros concentraron el grueso de la inversión exterior con 16,9 millones, seguidos de la silvicultura y explotación forestal con 6,2 millones. El suministro de energía recibió 4,1 millones; las actividades profesionales, científicas y técnicas, 4 millones; y el comercio al por mayor, 2,9 millones.