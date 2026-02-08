El socialista António José Seguro gana al conservador André Ventura en las presidenciales de Portugal
Ventura, de 43 años, ha consolidado a Chega, el Vox portugués, como segunda fuerza parlamentaria
El candidato socialista António José Seguro ha vencido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal, imponiéndose al conservador André Ventura, líder del partido conservador Chega, con un 66,58% de los votos frente al 33,42% de su rival, según el 98% del escrutinio completado.
La jornada electoral ha sido marcada por varios temporales que azotaron el país durante semanas, causando inundaciones y al menos 14 víctimas mortales, lo que llevó a debates sobre la conveniencia de aplazar la votación. Aun así, más de 11 millones de electores, tanto en Portugal como en el extranjero, estaban llamados a las urnas, y Seguro hizo un llamamiento enérgico: «Voten, voten, voten… ese es el mejor homenaje a la democracia», destacando la importancia de la participación pese a las difíciles circunstancias.
En la primera vuelta, celebrada el 18 de enero, Seguro ya había liderado con 31,11% de los votos, mientras Ventura obtenía 23,52%, consolidándose como favorito para la segunda vuelta. Los sondeos a pie de urna proyectaban una victoria de Seguro entre 67% y 73%, mientras que Ventura quedaba entre 27% y 32%, dejando claro que el resultado final sería una victoria aplastante para el socialista.
El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Luís Montenegro, ya han felicitado al presidente electo, al igual que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
El cargo presidencial en Portugal es mayormente simbólico: puede vetar leyes, enviarlas al Tribunal Constitucional o incluso disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, mecanismo conocido como la «bomba atómica», que ha sido decisivo en situaciones de crisis política recientes.
Ventura, de 43 años, ha consolidado a Chega, el Vox portugués, como segunda fuerza parlamentaria, centrado en la inmigración y en mensajes defendiendo los productos portugueses. Sin embargo, en estas presidenciales, no han logrado trasladar su éxito parlamentario a la presidencia.
Con esta victoria, Seguro se convierte en el sexto presidente de la República desde 1974, y su resultado se acerca al récord histórico de Mário Soares en 1991, que obtuvo el 70,35% de los votos. Los portugueses han enviado un mensaje claro contra el populismo y la extrema derecha, reafirmando la importancia de la moderación, la estabilidad y la experiencia política frente a la polarización y el discurso confrontativo.
Temas:
- Portugal