El candidato socialista António José Seguro ha vencido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal, imponiéndose al conservador André Ventura, líder del partido conservador Chega, con un 66,58% de los votos frente al 33,42% de su rival, según el 98% del escrutinio completado.

La jornada electoral ha sido marcada por varios temporales que azotaron el país durante semanas, causando inundaciones y al menos 14 víctimas mortales, lo que llevó a debates sobre la conveniencia de aplazar la votación. Aun así, más de 11 millones de electores, tanto en Portugal como en el extranjero, estaban llamados a las urnas, y Seguro hizo un llamamiento enérgico: «Voten, voten, voten… ese es el mejor homenaje a la democracia», destacando la importancia de la participación pese a las difíciles circunstancias.

En la primera vuelta, celebrada el 18 de enero, Seguro ya había liderado con 31,11% de los votos, mientras Ventura obtenía 23,52%, consolidándose como favorito para la segunda vuelta. Los sondeos a pie de urna proyectaban una victoria de Seguro entre 67% y 73%, mientras que Ventura quedaba entre 27% y 32%, dejando claro que el resultado final sería una victoria aplastante para el socialista.

El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Luís Montenegro, ya han felicitado al presidente electo, al igual que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

El cargo presidencial en Portugal es mayormente simbólico: puede vetar leyes, enviarlas al Tribunal Constitucional o incluso disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, mecanismo conocido como la «bomba atómica», que ha sido decisivo en situaciones de crisis política recientes.

Ventura, de 43 años, ha consolidado a Chega, el Vox portugués, como segunda fuerza parlamentaria, centrado en la inmigración y en mensajes defendiendo los productos portugueses. Sin embargo, en estas presidenciales, no han logrado trasladar su éxito parlamentario a la presidencia.

Con esta victoria, Seguro se convierte en el sexto presidente de la República desde 1974, y su resultado se acerca al récord histórico de Mário Soares en 1991, que obtuvo el 70,35% de los votos. Los portugueses han enviado un mensaje claro contra el populismo y la extrema derecha, reafirmando la importancia de la moderación, la estabilidad y la experiencia política frente a la polarización y el discurso confrontativo.