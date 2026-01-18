Socialistas y Chega, el Vox portugués, se disputarán la Presidencia del país en segunda vuelta

El candidato del Partido Socialista portugués, António José Seguro, se ha impuesto como el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal de este domingo, con aproximadamente el 30,51% de los votos según los datos oficiales parciales, con el 88,21% de las mesas escrutadas.

Aunque lidera con holgura, no ha alcanzado la mayoría absoluta necesaria para ganar directamente, por lo que deberá medirse en la segunda vuelta, programada para el 8 de febrero, contra André Ventura, líder de Chega, el Vox portugués, quien ha obtenido cerca del 25,02% de los votos.

Estos resultados son los proporcionados por el Ministerio de la Administración Interna y aún están en proceso de actualización.

Hasta el momento, el socialista ha sido muy prudente y solo ha realizado breves declaraciones: ha evitado valorar el resultado en detalle y ha anunciado que hablará cuando se publiquen los datos definitivos. Lo único que ha querido destacar por ahora es su felicitación a toda la ciudadanía de Portugal por la alta participación y el civismo demostrado y la normalidad con la que se ha desarrollado las elecciones

Por su parte, en la sede de Chega, instalada en el Hotel Marriott de Lisboa, el ambiente ha sido de gran euforia. Los simpatizantes de Ventura han recibido los resultados con aplausos y gritos de «¡Victoria!» y «¡Ventura!».

El propio candidato ha pedido serenidad mientras se espera el escrutinio final, pero ha interpretado el resultado como una clara victoria de la derecha portuguesa. «Hoy tocaba encabezar la derecha; mañana toca unirla», ha afirmado. Ha añadido que su objetivo inmediato es analizar todas las posibilidades junto a su equipo y que, de confirmarse el pase a segunda vuelta, su misión será construir una candidatura amplia, anticorrupción y atractiva especialmente para los jóvenes.

Para Ventura, la segunda vuelta pondrá a Portugal ante una elección clara: «o devolvemos el poder al socialismo, o no». Ha insistido en que «el socialismo no puede volver a gobernar» el país.

Detrás de los dos líderes clasificados para el escrutinio se han quedado otros candidatos destacados en las elecciones en Portugal: João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal): 14,57%

Luís Marques Mendes (Partido Social Demócrata – conservador): 12,64%

Henrique Gouveia e Melo (independiente): 12,15%

Bastante más distanciados aparecen Catarina Martins (1,93%), António Filipe (1,34%), Manuel João Vieira (0,96%), Jorge Pinto (0,64%), André Pestana da Silva (0,21%) y Humberto Correia (0,09%).

Los votos en blanco representan el 1,1% y los nulos el 1,23% y la participación, según los datos parciales disponibles, ha alcanzado el 55,78% del censo electoral.