La inversión hotelera en España rebasa los 2.530 millones hasta junio y se encamina hacia un 2026 de récord

La inversión hotelera en España ha alcanzado los 2.530 millones de euros entre enero y junio, un 36% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según estimaciones de Cushman & Wakefield. Por tanto, apunta a marcar un nuevo récord para este año, por encima de los 4.000 millones de euros.

De esta forma, el cierre del primer semestre se ha saldado con 88 hoteles transaccionados y un total de 12.200 habitaciones, mientras que se prevé una aceleración de la inversión en la segunda mitad de 2026 por varias operaciones de gran volumen actualmente en proceso.

Así, el estudio destaca que Baleares y Canarias concentraron el 48% del valor de las transacciones en los primeros seis meses, en tanto que mercados como Madrid siguen ganando protagonismo entre los inversores internacionales, con un 18% de la inversión nacional.

En cuanto a rentabilidad, las yields prime permaneciron estables en un rango de entre el 5,25% y el 5,75%, reflejando un mercado que «mantiene el equilibrio entre oferta y demanda a pesar del actual contexto económico».

Por otro lado, la primera mitad de 2026 ha confirmado la tendencia al cierre del año pasado, y es el renovado interés en hoteles del segmento economy, alejados de los centros urbanos y en destinos secundarios.

Tal y como explica Cushman & Wakefield, este interés responde a la búsqueda de rentabilidad debido a que el elevado precio de los activos de lujo y en destinos prime dificulta el cierre de nuevas operaciones.

Las operaciones más llamativas del sector hotelero

De enero a junio, la empresa ha valorado operaciones como la adquisición de tres hoteles de HIP por parte de Calena Partners por un valor de 200 millones de euros. Dos de los hoteles incluidos en la operación están ubicados en Mallorca -el Barceló Ponent Beach y el Fergus Style Tobago (Mallorca)- y el tercero, en Gran Canaria, el Corallium Beach By Lopesan (Gran Canaria). Entre los tres, sumaron 870 habitaciones.

Otra de las operaciones a subrayar de la primera parte del año fue la compra por parte de Arcano Partners de tres activos en Tenerife, el Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife y Alua Soul Orotava Valley que suman más de 1.050 habitaciones.

Durante el segundo trimestre, también en Tenerife, resaltó la operación de Tívoli-La Caleta, por 140 millones de euros.