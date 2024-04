Aitana Bonmatí explica el motivo de la rebelión contra Jorge Vilda en la selección

Aitana Bonmatí ha explicado los motivos que llegaron a las jugadoras de las selección española a declarase en rebeldía y no acudir a las convocatorias de la selección española. La reciente ganadora del Balón de Oro y el The Best también ha explicado lo que le llevó a volver a vestir la camiseta de España para acabar haciendo historia ganando el pasado Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Todo en el documental que se ha estrenado en los últimos días sobre la mejor futbolista del mundo en la actualidad.

Aitana Bonmatí sigue recogiendo premios después de una temporada mágica en la que se ha confirmado como la mejor futbolista del mundo. La jugadora del Barcelona y la selección española recogió el pasado lunes el premio Laureus a la mejor futbolista femenina del año por los títulos conseguidos en el último año con la selección española.

La campeona del mundo y de la Liga de las Naciones con España, quiso mandar un mensaje reivindicativo en la gala celebrada en Madrid tal y como hizo tras levantar el Balón de Oro y el The Best de la FIFA. En el mismo, resaltó que ganar su último premio ha sido un orgullo y que jamás había soñado ser un referente para la sociedad femenina.

«Es un orgullo serlo. Cuando era pequeña era imposible tener referentes femeninos y hoy podemos decir que somos unas referentes. Estamos orgullosas de serlo, no sólo para las niñas sino también para los niños para que así puedan tener referentes femeninos para que cuando crezcan tengan una mentalidad más igualitaria», afirmó tras recibir el premio en la gala celebrada en Madrid esta semana.

Aitana Bonmati y el motivo de la rebelión contra Vilda

Con motivo de la entrega del Laureus, en los últimos días se ha publicado un documental sobre Aitana Bonmatí en la que habló sobre los motivos que llevaron a 15 jugadoras de la selección española a dejar de acudir a las convocatorias de Jorge Vilda. La jugadora del Barcelona lo explicó con todo tipo de detalles ante las cámaras de 3Cat.

«Ibas a la selección y la frustración era muy grande porque estabas muy lejos de sentirte una jugadora profesional. Yo, cuando iba a la selección, no disfrutaba. Llegó un punto donde la frustración era tan grande que unas cuantas decidimos no ir», explica Aitana Bonmatí antes de contar los motivos que le llevaron a volver a enfundarse la camiseta de España meses antes de hacer historia con la conquista del primer Mundial de la historia en el fútbol femenino.

«El proceso no fue fácil. Fueron muchos meses en los que al principio intentábamos hacer acciones y cosas internamente para cambiar la situación, pero, realmente, yo creo que teníamos más fuerza de la que teníamos entonces. No logramos mucho, por no decir nada. Y después de pensarlo mucho y hablar con la gente de confianza de mi alrededor, creí oportuno que sería bueno dar un paso y acercarse más de forma individual a la Federación y desde dentro, con una relación más cómoda, podíamos conseguir más cosas», dijo.

Hay que recordar que, después de ser una de las 15 rebeldes de España, Aitana Bonmatí decidió volver a vestir la camiseta de la selección antes del Mundial tal y como hizo finalmente Alexia Putellas, que también dio el paso de ponerse a disposición de Jorge Vilda con el objetivo de jugar el Mundial. Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Claudia Pina, Ainhoa Moraza, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira fueron las 12 futbolistas asiduas a la convocatoria que se quedaron sin estrella.

La anécdota en ‘La Resistencia’

Este documental también narra una curiosa anécdota del día que Aitana Bonmatí acudió a La Resistencia antes de la celebración de la Eurocopa 2022. En las imágenes se puede ver el nerviosismo de la jugadora y su entorno porque la entrevista con David Broncano le hará llegar tarde a la concentración de Las Rozas.

🗨️"No volia entrenar, no volia jugar.. Havia perdut la motivació completament" Fa dos anys, en una mala època a nivell personal, l'#Aitana3Cat es va plantejar deixar el futbol 🔗https://t.co/KGGPEXafXv pic.twitter.com/XVyeMOuMjP — 3Cat (@som3cat) April 23, 2024

«Es imprescindible que la jugadora salga a las ocho menos cuarto para llegar a la cena. Además, es que lo avisé con antelación porque sabía que si no iba a ser un problema con Jorge. Pero es que son las ocho menos 10 y no has entrado», dijo en su día la jefa de prensa de la selección antes de que la jugadora entrada a la entrevista.

En el vídeo se pueden ver las peripecias de todas las partes para que Aitana no se llevara la reprimenda de Jorge Vilda. «Iba a ser un día que creo que era para disfrutar y fue todo lo contrario», afirma en su documental sobre este delicado momento vivido años atrás.