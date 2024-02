El secreto del éxito de Aitana Bonmatí: la hamburguesa vegana que triunfa en el Barça

La alimentación es cada vez más importante en los deportistas de élite. Siempre lo fue, pero la profesionalización de los equipos, llevada a la máxima expresión, también incluye nuevas pautas relacionadas con la dieta y con evitar según qué comidas. En el caso de Aitana Bonmatí, la mejor jugadora de fútbol del mundo, como acredita su condecoración como Balón de Oro 2023, el secreto del éxito podría estar en una hamburguesa vegana, que ha conocido a través de su club, el Fútbol Club Barcelona, y que ayuda a que su alimentación sea tan completa como para seguir marcando la diferencia en cada partido.

Aitana es una jugadora, que además de haber logrado todos los éxitos individuales en los últimos meses, lleva a sus equipos a ganar. Así lo ha hecho durante años con el Barcelona, compartiendo galones con la también Balón de Oro, Alexia Putellas, y en la selección española, donde fue la líder en el campo de la campeona del mundo en Australia, el pasado verano. Centrocampista completísima, destaca sobremanera por su talento, pero es el físico lo que permite que Bonmatí pueda aguantar choque tras choque como la mejor del partido.

Ahí, la preparación física de la futbolista española es espectacular y su alimentación no le va a la zaga. No en vano, Aitana ha declarado en más de una ocasión que la alimentación «es básica», para una futbolista de élite, más desde hace unos años, con el avance del fútbol femenino como algo imparable a nivel profesional. Además, en una entrevista con As, Bonmatí declaraba que no come carne, debido a la explotación animal, y que cuenta con alternativas para ingerir la proteína que necesita una deportista profesional.

La hamburguesa que vuelve loca a Aitana Bonmatí

Una de estas opciones que tiene Aitana, pese a que también ingiere pescado y huevo como fuentes de proteína, está en la hamburguesa vegana de Heura Foods, una empresa española que patrocina al Barça femenino y cuyos productos han promocionado en anuncios jugadoras como Mapi León o la propia Aitana Bonmatí.

«Está el tema de la Heura, una marca que se ha hecho bastante famosa. Con esto como bastante proteína», comentaba Aitana en una entrevista en la que también desveló que ingiere suplementación «con productos naturales». El entrenamiento invisible también pasa por una dieta equilibrada y Bonmatí ha podido lograrlo sin privarse de nada pese a no comer carne, gracias a la hamburguesa vegana de Heura, que tiene un precio alrededor de cinco euros y puede adquirirse en los supermercados más habituales.

¿Qué es Heura y cuál es su relación con Aitana y el Barcelona?

Aitana Bonmatí conoció Heura Foods a través del Fútbol Club Barcelona y, más allá de que sea o no su fuente de proteínas favorita, no es ninguna casualidad que haya mencionado la marca en una entrevista. Heura y el Barça llegaron a un acuerdo en 2022 para patrocinar al equipo de fútbol femenino de la entidad y ambas empresas tienen un acuerdo a nivel global.

Heura Foods es una empresa española, con alimentos basados en proteína vegetal, entre los que destacan las hamburguesas, pero también las lonchas similares al jamón york o los nuggets. Todos los productos son plant-based y están ganando peso entre el mercado vegano.