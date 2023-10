Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro y releva a Alexia como mejor jugadora del mundo

Aitana Bonmatí gana su primer Balón de Oro. La jugadora del Barcelona y de la selección española se lleva el galardón que la acredita como mejor jugadora del mundo en 2023. Algo de lo que no había dudas, puesto que ha ganado prácticamente todos los títulos posibles tanto a nivel de selección como de clubes, incluyendo Mundial y Champions. Releva así a su compañera Alexia Putellas, ganadora en los años 2021 y 2022.

No había dudas en este premio. Entre la nómina de jugadoras candidatas al premio, Aitana era la única favorita para llevárselo. Ganó el pasado curso Supercopa, Liga y Champions con el Barcelona, siendo además la mejor jugadora de la máxima competición. Para rematar su espectacular temporada, se llevó el Mundial con España el pasado mes de agosto, donde fue también elegida como MVP del campeonato celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

A sus 25 años, Aitana se consolida como la mejor jugadora del mundo. Después de cuajar un año prácticamente perfecto, la futbolista del Barça ve reconocido su gran rendimiento con un Balón de Oro que es el cuarto en la historia del fútbol español. Luis Suárez lo logró en 1960, mientras que Alexia Putellas ganó los dos anteriores.

Aitana releva a Alexia

Aitana Bonmatí se convierte en la mejor jugadora del mundo, sucediendo a su compañera Alexia Putellas como ganadora del Balón de Oro. La pasada temporada, ante la rotura de ligamento cruzado de la entonces mejor jugadora del mundo, Aitana aprovechó para dar un paso al frente y liderar al Barça. Putellas estuvo prácticamente fuera de los terrenos de juego todo el curso. De hecho, su primera titularidad llegó en el Mundial, donde demostró que no estaba todavía al 100%.

Bonmatí consiguió la difícil labor de que la ausencia de la mejor del mundo apenas se notase. De hecho, el equipo repitió todos los éxitos cosechados la temporada anterior bajo su liderazgo. Además, sumaron una nueva Champions League a su palmarés, la segunda en la historia del Barcelona. Fue premiada con el MVP de la competición, lo que ya le ponía en la pole para la consecución de los grandes premios a nivel individual.

La consecución del Mundial no dejaba ya lugar a dudas. La mediocentro del Barcelona fue fundamental para que España se llevara el título en Sídney. Aunque pasó prácticamente desapercibida durante los primeros encuentros, cuando llegaron los cruces dio un paso al frente, con un doblete frente a Suiza que permitió a la selección alcanzar los cuartos. No marcó ante Suecia, Holanda ni en la final frente a Inglaterra, pero su rendimiento no dejó lugar a dudas, lo que la llevó a ganar el Balón de Oro del campeonato.

Así ha quedado el Balón de Oro