Alineación de España contra Suiza en la Liga de las Naciones: estreno dorado de Aitana

Aitana Bonmatí estrenará su Balón de Oro este martes en Zúrich. La mejor jugadora del mundo en este 2023 apunta a repetir de inicio en la alineación ante la selección de Suiza, en un encuentro en el que España buscará mantener el pleno de triunfos y dar un paso más en su camino hacia la final four de la Liga de las Naciones. Se espera que Montse Tomé haga pocos cambios, aunque uno de ellos parece seguro, puesto que Jenni Hermoso podría ser de la partida tras hacer el gol de la victoria frente a Italia.

España cuenta con nueve puntos tras tres encuentros en la fase de grupos. Ganaron a Suecia, a Suiza y a Italia en la primera vuelta, mientras que ahora repetirán ante las helvéticas, a las que golearon en Córdoba el mes pasado y también en el Mundial. Dos encuentros en los que la principal protagonista fue Aitana, con un doblete en ambos encuentros que permitió a la selección terminar llevándose sendos triunfos vitales para los intereses del equipo.

Se esperan cambios en el once de Montse Tomé respecto a lo visto ante Italia. Ante las azzurri no fue el mejor encuentro de las españolas, que para el duelo contra las helvéticas podrían contar con diversos cambios, aunque no con una rotación masiva. A eso se suma que parte de la expedición ha viajado a la gala del Balón de Oro, lo que puede hacer que la seleccionadora aplique cambios de inicio respecto a lo visto contra las italianas.

Cambios en la alineación de España contra Suiza

Cata Coll estará en la portería de la selección, mientras que el baile puede empezar en la defensa. Irene Paredes realizó el último entrenamiento con el grupo y podría volver al once, dando descanso a Aleixandri. Laia Codina podría ser su pareja en el eje de la zaga. En los laterales, Oihane apunta a entrar, desplazando a Ona Batlle a la izquierda.

En el centro del campo, la presencia de la Balón de Oro parece clara. Aitana estrenará su galardón con la selección, ante un rival que se le da especialmente bien. Estará escoltada por Tere Abelleira y por su predecesora como mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas.

En ataque vuelve a haber dudas. Salma Paralluelo podría regresar de inicio al costado derecho, tras ser suplente en su vuelta a la selección, frente a Italia. En el otro costado es indiscutible la presencia de Mariona Caldentey, mientras que en punta habría otro cambio, el de Jenni Hermoso, que entraría de lleno en el once por delante de Esther.