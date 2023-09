Aitana Bonmatí asegura que no han pedido la cabeza de Montse Tomé: «No nos incumbe»

Aitana Bonmatí aseguró en rueda de prensa que no han pedido la destitución de Montse Tomé. Manteniéndose en la línea de Alexia Putellas, que apuntó que ellas no ponen ni quitan entrenadores, la mediocentro del Barcelona aseguró que no es algo que les «incumbe» a las jugadoras, en la comparecencia junto a Mariona Caldentey, previa al partido de Liga de las Naciones contra Suiza.

La jugadora de la selección no quiso dar mayores explicaciones que las facilitadas en los últimos días por Alexia e Irene Paredes. «Creo que no voy a aportar nada más que no sepáis», comenzó diciendo. Sin embargo, a la hora de ratificar a la seleccionadora en el cargo, sí que dejó una frase que vuelve a arrojar dudas sobre su figura: «Es un tema que no nos incumbe y no tengo más que decir, pero la cosa se ha tranquilizado».

Sobre la propia Montse Tomé, Aitana sí que reconoció que «los primeros días fueron complicados», aunque después de comenzar con victoria ante Suecia en la Liga de las Naciones, todo ha ido mejorando: «La conocemos de hace años y muy bien. Todo está más calmado, tanto nosotras como con el cuerpo técnico».

Aitana no deja claro el futuro de Montse Tomé

Aitana Bonmatí también quiso pronunciarse sobre lo que le gustaría que sucediera a partir del miércoles, una vez que España haya finalizado sus partidos en el presente parón: «Nos gustaría volver a la normalidad, sabiendo que hay cosas que mejorar. Somos un ejemplo a nivel deportivo y social, a lo que queremos como sociedad, igualitaria, mejor, con los mismos derechos para mujeres y hombres y mismo trato».

Respecto a lo importante ahora, el partido ante Suiza, la mediocentro del Barcelona señaló que el equipo cuenta con «una plantilla amplia» pero que desconoce si habrá rotaciones frente a las helvéticas: «Con el paso de los días se ha ido calmando y nos hemos focalizado en el fútbol».

Mariona respalda a Alexia e Irene Paredes

Mariona Caldentey apareció junto a su compañera tanto en la selección española como en el Barcelona. Habló sobre el desgaste provocado estos días tras múltiples reuniones y también sobre lo que espera que suceda en un futuro: «Queremos que las cosas sigan avanzando, que sigamos luchando por y para lo mismo, que no se repita, han sido días muy duros y de mucho estrés. Queremos estar en los Juegos, pero en las condiciones que merecemos y que hemos comprometido con RFEF y CSD».

«No te puedo decir si habrá más actos o no. Es increíble ver como nos apoyan fuera de nuestro país. Como mostraba la pancarta, es una lucha global. Estamos aquí para jugar al fútbol pero tenemos un altavoz para dejar al fútbol y a la mujer en mejor sitio que cuando comenzamos», comentó sobre posibles protestas posteriores.

Sobre su capitanía y el desgaste de esta semana, ha dejado claro que quienes más lo han sufrido han sido las dos principales capitanas, Alexia e Irene Paredes: «Nuestra capitanía es puntual y espontánea, pero el desgaste lo han vivido sobre todo ellas, con las reuniones, explicándonos… nosotras no hemos estado tan metidas como Alexia e Irene».