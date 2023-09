Montse Tomé debutará con España sabiendo que está sentenciada

Montse Tomé está sentenciada antes de empezar. La nueva seleccionadora de España aún no se ha estrenado en el cargo y ya sabe que tiene muy complicado seguir al frente de la selección más allá de la próxima semana. Su paso será fugaz. Se sentará en el estreno de la Liga de las Naciones ante Suecia y ante Suiza y, después, todo podría terminar. Las jugadoras veían con reticencias su nombramiento y, tras la convocatoria ofrecida el lunes y las declaraciones ofrecidas después, el vestuario la ha retirado definitivamente el apoyo que pudiera haber logrado.

En el vestuario del equipo nacional no gustó nada la forma de proceder de la entrenadora. Primero, por llamar a 20 de las 39 jugadoras que habían solicitado no hacerlo, entre las que se encontraban Mapi León y Patri Guijarro que no estuvieron en el Mundial por voluntad propia y que llevaban un año sin ir con España. Después, por mentir en la rueda de prensa al señalar que había hablado con ellas cuando sólo lo hizo con una mínima parte de las convocadas. Por último, por lo sucedido con Jenni Hermoso.

La seleccionadora apuntó en la rueda de prensa que a la delantera de Pachuca no se la convocaba por protección. Hermoso respondió en un duro comunicado «¿protegerme de qué o de quién?». Por si había ya pocos frentes abiertos, aparecieron más, lo que terminó de enfadar a las futbolistas, que en la reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes mostraron su disconformidad con que la seleccionadora siga.

Aguantará por el momento, por la proximidad de los partidos de la selección ante Suecia y Suiza en la Liga de las Naciones. Tras ellos, se espera que dimita o que sea cesada por decisión de la Comisión Mixta que será creada de forma inmediata y que estará integrada por CSD, RFEF y jugadoras. De nada importa que haya sido nombrada en el cargo hace apenas unos días. Firmó por un año, hasta que finalicen los Juegos de París 2024 en los que España aspira a estar. Pero todo apunta a que no cumplirá su contrato.

Señalada desde su nombramiento

Montse Tomé no contaba con la confianza de las jugadoras desde antes de ser anunciada. OKDIARIO reveló el pasado 5 de septiembre, mismo día en el que se hizo oficial su ascenso a seleccionadora, que las jugadoras la vetaban y que su renuncia a ser convocadas seguiría en pie. Se confirmó el pasado viernes 15, cuando mandaron un comunicado a la Federación firmado por 39 futbolistas, incluyendo a 21 de las 23 mundialistas.

Las jugadoras preferían a José Luis Sánchez Vera, el entrenador del Levante. Sin embargo, la RFEF optó por una opción menos revolucionaria. Se nombró entonces a la que había sido mano derecha de Jorge Vilda en esta última etapa, por lo que muchas de las integrantes de la selección consideraban que con su contratación no se ponía fin al problema.

Ella se desmarcó en la rueda de prensa de su presentación de las voces que hablaban de una línea continuista. «No soy Jorge Vilda, soy Montse Tomé y soy diferente. Tengo mis valores y mi forma de transmitir el fútbol», señaló entonces. Algo que parece no haber convencido a las jugadoras y que podría llevar a la Federación a tomar medidas contra ella para seguir cerrando una brecha que es menos profunda tras la infinita reunión del martes por la noche.