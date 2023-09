Dos jugadoras de la selección abandonan la concentración tras la reunión con el CSD

La reunión entre las jugadoras de la selección española femenina y Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), terminó bien entrada la madrugada. El Secretario de Estado para el Deporte se desplazó hasta el hotel en el que se encuentra concentrada España, el Oliva (Valencia), donde estuvo reunido durante horas y donde se alcanzaron varios acuerdos. El primero de ellos fue el compromiso de 21 de las jugadoras convocadas a quedarse en la concentración. Mapi León y Patri Guijarro han sido las dos jugadoras que han decidido abandonar la concentración de la selección española en Oliva.

Francos compareció al término de la cumbre para explicar los acuerdos alcanzados. A altas horas de la madrugada, el presidente del CSD reveló que desde la Federación se han comprometido a que haya cambios de manera inminente. Las personas más próximas al ex presidente Rubiales, como Andreu Camps –secretario general–, Tomás González Cueto –abogado externo y mano derecha– y Miguel García Caba –responsable de Integridad– serán los primeros en ser despedidos por parte de la Comisión Gestora que preside Pedro Rocha.

Además, se han pactado más cambios, en su mayoría inminentes. Se creará una comisión mixta entre CSD, Federación y jugadoras para hacer un seguimiento de los acuerdos a los que se han llegado, entre los que destaca la creación de un organigrama idéntico al del fútbol masculino. Además, los cambios de personal no afectarán a la figura de Rafa del Amo –presidente del Comité de Fútbol Femenino– ni a Montse Tomé y su cuerpo técnico.

Francos explicó los acuerdos

Tras varias horas de reunión, en la que además de las futbolistas y el presidente del CSD estuvieron presentes miembros de la RFEF como Rafael del Amo o Ana Álvarez, cuerpo técnico y la presidenta del sindicato Futpro, Amanda Gutiérrez, se alcanzó un acuerdo para que las medidas solicitadas por las futbolistas se aplicasen de forma prácticamente inmediata. Además, se acordó que dos jugadoras se marcharían de la concentración «por falta de ánimo» sin ser sancionadas, mientras que las otras 21 viajarán a Suecia.

«Hemos tenido diversas reuniones con las jugadoras, reuniones que han sido muy cordiales, en las que ha habido un tono absolutamente amable, voluntad constructiva en todo momento», señaló el presidente del CSD al término de la cumbre. Además, reveló que los pactos alcanzados «van a ser redactados y firmados por parte de la federación y del CSD» en las próximas horas.

«Yo puedo hablar por los que afectan al Consejo Superior de Deportes. Esencialmente, tienen que ver con el desarrollo de la Ley del Deporte en todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad de género, avanzar en la igualdad salarial, avanzar en la igualdad en la calidad de las infraestructuras para el deporte y, en este caso, para el fútbol femenino», continuó Francos.

Dos jugadoras dejan la selección

El propio secretario de Estado para el Deporte fue el encargado de anunciar el abandono de la concentración por parte de dos jugadoras, Mapi León y Patri Guijarro aunque no reveló su nombre: «En lo que respecta a la convocatoria y a la concentración, de las 23 jugadoras convocadas, dos jugadoras han solicitado por razones de falta de ánimo y malestar personal».

Francos valoró como «absolutamente respetable» que estas dos futbolistas se marchen de la concentración con España y señaló que no se aplicarán sanciones. «Se ha acordado que la fórmula no conlleve sanciones. No queremos entrar en una deriva de sanciones», apuntó, destacando que «21 jugadoras han mostrado su voluntad de quedarse».

«21 jugadoras van a ir a Suecia. Les he agradecido el gesto. Me parece que les honra. Quiero ser muy contundente en una cosa. Hay dos jugadoras que no se sienten con ánimos y con fuerzas. Quiero que haya el mismo respeto por unas y otras. Tenemos un gran equipo, que es campeón del mundo», finalizó.