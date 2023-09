Ceferin ahora defiende a Rubiales: «Procesarlo por un beso me parece ilógico»

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, calificó de «ilógico» que la justicia española procese a Luis Rubiales, ex máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol, por el beso a Jenni Hermoso. En una entrevista concedida a un medio esloveno, Ceferin censuró la actitud de Rubiales per acabó calificando de «ilógica» la acusación de agresión sexual presentada contra él por la Fiscalía.

«Lo que hizo Rubiales fue inapropiado e incomprensible», aseguró Ceferin en la citada entrevista. «Pero cuando leí que su actitud fue considerada como un delito grave… Como abogado, eso me parece completamente ilógico», subrayó el máximo dirigente de las competiciones europea, que además de su cargo actual también compete con las leyes.

«La prensa llevó esta historia a este nivel de importancia», recalca Ceferin, que fija a los medios como precursores con cómo se ha hinchado el globo sobre lo que sucedió entre Rubiales y Hermoso: «Ha sido a través de los medios de comunicación», detalla, en lo que constituye una velada acusación sobre los motivos que han llevado al tema a la acusación de agresión sexual.

Esas son las palabras del máximo dirigente de la UEFA, Ceferin, concedida al medio esloveno N1, que también aconsejó al por aquel entonces presidente de la RFEF que renunciara a su cargo, algo que no hizo hasta tres semanas después de los hechos.

Esta se trata de la segunda ocasión en la que Ceferin habla sobre este tema públicamente. Semana y media después de lo sucedido, el presidente de la UEFA declaró a L’Equipe que la conducta de Rubiales había sido «inapropiada», así como reconoció que la UEFA debía hacer más por las jugadoras en este tipo de circunstancias.

De hecho, Ceferin reconoció que se había tratado la posibilidad de mejorar y actualizar el código de conducta para establecer límites más claros y concisos con respecto al comportamiento y qué es y no es aceptable en el marco del fútbol femenino, así como espera que su organismo genere y cree más puestos para mujeres dentro de la organización.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge impuso la semana pasada a Luis Rubiales la prohibición de acercarse en un radio de 200 metros a Jenni Hermoso, así como cualquier tipo de comunicación con ella mientras que la instrucción del caso se mantenga abierta. Eso sí, el magistrado rechazó tanto la petición de la Fiscalía de imponer comparecencias periódicas al ex presidente como el embargo de sus bienes de forma preventiva.

Mientras tanto, el lío se mantiene en la selección española aunque este martes se conocía el alto el fuego entre las jugadoras campeones del mundo y la Federación, ya que acudieron a la primera convocatoria de Montse Tomé, en Oliva (Valencia). No sin antes, en la noche del lunes, denunciar en un comunicado que «la Federación no está en disposición de exigir» que acudan a la concentración y que «estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas».