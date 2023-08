Ceferin descarta que vaya a permitir a Arabia Saudí entrar en la Champions

Arabia Saudí ha marcado este verano un antes y un después en el mundo del fútbol especialmente a la hora de valorar las restricciones económicas de los clubes, así como el cierre de mercado de fichajes. La liga saudí, más allá de ‘robar’ a algunas estrellas de los grandes equipos europeos, podrá fichar durante tres semanas más respecto a Europa. Pese a ello, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, no se siente amenazado por este nuevo gigante mundial.

«No es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. Resultado: el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema», comienza Ceferin.

Aleksander Ceferin mantiene la calma ya que los mejores jugadores en Europa siguen en su clubes y no han fichado por algún club de Arabia: «Hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones ‘top’. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que fueran a Arabia Saudí. Cuando la gente me habla de los jugadores que fueron allí, nadie sabe dónde juegan».

Sin opción a Champions

Y es que Ceferin no ve a Arabia como un problema ni compitiendo con los clubes europeos. Así lo comenta en una entrevista para L’Equipe: «Esto interesa principalmente a los medios de comunicación, pero no tanto a la comunidad del fútbol europeo. Ya veremos, pero no creo ni por un segundo que esto pueda amenazar nuestras competiciones».

Respecto a si los clubes de Arabia Saudí podrán jugar la Champions League, el máximo mandatario del fútbol europeo lo deja claro: «Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Sólo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League».