Las jugadoras de la selección española femenina de fútbol han acudido este martes a la primera convocatoria de Montse Tomé. Desde muy pronto esta mañana se esperaba con enorme expectación lo que ocurriría en el Hotel Madrid Alameda Aeropuerto, donde estaban citadas las seis jugadoras del Real Madrid y del Atlético de Madrid, y todas fueron llegando escalonadamente: Misa Rodríguez, Athenea del Castillo, Olga Carmona, Oihane Hernández, Eva Navarro y Tere Abelleira.

Esa era el primer paso para confirmar que las futbolistas habían decidido presentarse a la convocatoria de la selección, a pesar de que, a última hora de este lunes, habían denunciado en un comunicado conjunto que «la Federación no está en disposición de exigir» que acudan a la concentración del equipo nacional.

«Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente y con más detalle a la RFEF, y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud», habían dicho.

Sin embargo, y ante el temor a las consecuencias legales de no acudir a la convocatoria, las seis citadas en Madrid no han fallado a la cita para coger un autobús de la RFEF rumbo a Oliva (Valencia), donde se desarrollará el siguiente capítulo de este serial que este miércoles cumple exactamente un mes, desde el beso no consentido que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso -ausente en esta convocatoria- tras la final del Mundial y que derivó en la dimisión del presidente de la RFEF.

El Gobierno interviene

Será en esta localidad valenciana, a la que el resto de jugadoras citadas se desplazarán directamente desde sus respectivos lugares de residencia, donde el Gobierno intervendrá en la situación a través de Víctor Francos. El presidente del Consejo Superior de Deportes ha mantenido distintas conversaciones con las jugadoras de la selección española femenina y está tarde se reunirá con ellas en Oliva para intentar desbloquear la situación.

Mientras tanto, su superior, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, cargaba contra la RFEF en el Congreso de los Diputados: «La Real Federación Española de Fútbol está haciendo las cosas muy mal y por eso tanto el presidente del Consejo Superior de Deportes se va a implicar personalmente en la búsqueda de una solución».

Cuándo juega la selección

De acuerdo al plan de viaje anunciado por la RFEF, la selección española tomará un vuelo desde el Madrid el próximo jueves a las 10 de la mañana rumbo a Suecia, su rival en la Liga de Naciones, en el partido que comenzará el viernes a las 18.30 en el Estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo. Ahora mismo sigue siendo una incógnita total qué jugadoras formarán parte de esa expedición a tierras nórdicas y el tiempo apremia cada vez más.

Después del duelo contra Suecia, el regreso a España está previsto el mismo viernes con llegada al Aeropuerto de Sevilla sobre las 22.30. El domingo 24 la selección se desplazarán a Córdoba para continuar preparando el segundo encuentro de la Liga de Naciones, que disputará ante Suiza en el Estadio Nuevo El Arcángel el martes 26 desde las 21.00.