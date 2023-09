Última hora de la selección femenina de fútbol en directo | Monste Tomé y la decisión de las jugadoras

Sigue el lío entre la Real Federación Española de Fútbol y las jugadoras. Montse Tomé dio el pasado lunes la lista de convocadas para los partidos de la selección femenina en la Liga de las Naciones contra Suecia y Suiza. Entre las elegidas se encontraban todas las mundialistas y algunas de las 15 rebeldes que no fueron al Mundial como Mapi León. Pero las jugadoras sacaron un comunicado asegurando que «la RFEF no está en disposición de exigirnos acudir a la convocatoria».

Cambio de planes: todas a Valencia

El culebrón continúa. Después de que Montse Tomé diera la convocatoria de la selección femenino con las mundialistas pese a que las jugadoras habían dicho que no querían acudir hasta que no se produjeran los cambios que solicitaban. Aún así, la nueva seleccionadora decidió hacer una lista con todas las que habían renunciado. Las futbolistas estaban citadas en Madrid este martes pero finalmente no será así y se concentrarán en Valencia.

Las Federación ha cambiado de planes y ha pedido a las convocadas que se concentren en Oliva (Valencia). Allí, la selección preparará los partidos para la Liga de Naciones en Oliva. El único problema es que el campo no tiene luz para poder entrenar por la tarde. Todavía se desconoce si las jugadoras acudirán a la llamada o no después del último comunicado lanzado la pasada madrugada, pero por ahora deberán acudir a Valencia en vez de a Madrid.

Las convocadas no querían quedarse en Las Rozas por todo lo que está pasado y estaba previsto que su base estuviera en un hotel de Madrid, pero han cambiado de planes a última hora y se han marchado a Oliva donde prepararán primero el partido contra Suecia, este viernes en Goteborg, y el siguiente contra Suiza en Córdoba. La que sí que no estará es Jenni Hermoso, que no ha entrado en la lista.